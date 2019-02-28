Mehmet Özhaseki: "CHP adayının projesi yok"

AK Parti Ankara Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "Birinci önceliğimiz Kızılay’dan havaalanına giden hattın bitirilmesi" dedi.

Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) 28. Dönem 11. Meclis Toplantısı’na katılan AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, 21 yıl belediye başkanlığı yaptığını anımsatarak, Ankara için tek tek başlıklar belirleyip, yol haritası çizdiklerini söyledi. Yerel seçim var diye iki alt geçit yapmakla belediyecilik olmayacağını belirten Özhaseki, yerli ürün meselesine ilişkin, belediyenin ihtiyaçlarını içeriden karşılamamasına yan gözle bakacağını dile getirdi. Başkentler arasında devasa bir rekabet olduğunun altını çizen Özhaseki, "Başkent olarak biz bu yarışta gerilerdeyiz, dolayısıyla yapacağımız çok iş var. Projelerimizi hazırladık, bir kitap halinde bastırıp dağıttık. Vatandaş bizden ne görmek istiyor, neler eksik bunları tek tek tespit ettik. Sporda, kültürde, çevre alanında neler yapacağımızı tek tek yazdık. Biz dersimize çalıştık ve bunları uygulamak istiyoruz. Bunları uyguladığımızda her alanda Ankara daha farklı bir kent olacak. Belediye turizmi, sanayiyi, ticareti geliştirirse, kültürde, sanatta projeler ortaya koyarsa, sporda tesisler yaparsa pasta büyür. Kocaman bir pasta olur, ondan sonra herkes dilim dilim alır. Ankara’da üstü kapalı, tozlanmış bir hazine var. Ankara’da 72 tane müze var, Cumhuriyet döneminin en güzel kamu binaları var. Her gün önünden geçiyoruz ama farkında değiliz" şeklinde konuştu.







"CHP adayının projesi yok"

Yerel seçimlere yönelik değerlendirme yapan Özhaseki, "Aday olduğumda zannettim ki 3-4 aday çıkacak, onlar da projelerini yazacaklar, sonra projeleri konuşacağız. İnsanlar projeleri konuşacaklar, insanlar bu aday projeyi yapar yapmaz diye konuşacak zannediyordum. 1-2 ay boyunca böyle bekledim, iki aday var karşımızda CHP ve DSP. DSP’den yeni aday olmuş, projesi varsa açıklar. Ama diğer adaydan bir tane bile proje çıkmadı. Hiç değilse seçmene saygıdan dolayı bunu yazmak lazım. İlerde seçmen bunu yazdı, yaptı yapmadı diyebilmeli. Üzüntüm burada proje konuşamıyoruz" diye konuştu.

Metro hattına ilişkin bir soru üzerine Özhaseki, "Birinci önceliğimiz Kızılay’dan havaalanına giden hattın bitirilmesi" karşılığını verdi.