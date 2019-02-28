0553 313 94 23

Mehmet Özhaseki: "CHP adayının projesi yok"

AK Parti Ankara Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "Birinci önceliğimiz Kızılay’dan havaalanına giden hattın bitirilmesi" dedi.

28 Şubat 2019 Perşembe 15:53
Mehmet Özhaseki: "CHP adayının projesi yok"

AK Parti Ankara Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "Birinci önceliğimiz Kızılay’dan havaalanına giden hattın bitirilmesi" dedi.

 

Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) 28. Dönem 11. Meclis Toplantısı’na katılan AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, 21 yıl belediye başkanlığı yaptığını anımsatarak, Ankara için tek tek başlıklar belirleyip, yol haritası çizdiklerini söyledi. Yerel seçim var diye iki alt geçit yapmakla belediyecilik olmayacağını belirten Özhaseki, yerli ürün meselesine ilişkin, belediyenin ihtiyaçlarını içeriden karşılamamasına yan gözle bakacağını dile getirdi. Başkentler arasında devasa bir rekabet olduğunun altını çizen Özhaseki, "Başkent olarak biz bu yarışta gerilerdeyiz, dolayısıyla yapacağımız çok iş var. Projelerimizi hazırladık, bir kitap halinde bastırıp dağıttık. Vatandaş bizden ne görmek istiyor, neler eksik bunları tek tek tespit ettik. Sporda, kültürde, çevre alanında neler yapacağımızı tek tek yazdık. Biz dersimize çalıştık ve bunları uygulamak istiyoruz. Bunları uyguladığımızda her alanda Ankara daha farklı bir kent olacak. Belediye turizmi, sanayiyi, ticareti geliştirirse, kültürde, sanatta projeler ortaya koyarsa, sporda tesisler yaparsa pasta büyür. Kocaman bir pasta olur, ondan sonra herkes dilim dilim alır. Ankara’da üstü kapalı, tozlanmış bir hazine var. Ankara’da 72 tane müze var, Cumhuriyet döneminin en güzel kamu binaları var. Her gün önünden geçiyoruz ama farkında değiliz" şeklinde konuştu.



"CHP adayının projesi yok"

 

Yerel seçimlere yönelik değerlendirme yapan Özhaseki, "Aday olduğumda zannettim ki 3-4 aday çıkacak, onlar da projelerini yazacaklar, sonra projeleri konuşacağız. İnsanlar projeleri konuşacaklar, insanlar bu aday projeyi yapar yapmaz diye konuşacak zannediyordum. 1-2 ay boyunca böyle bekledim, iki aday var karşımızda CHP ve DSP. DSP’den yeni aday olmuş, projesi varsa açıklar. Ama diğer adaydan bir tane bile proje çıkmadı. Hiç değilse seçmene saygıdan dolayı bunu yazmak lazım. İlerde seçmen bunu yazdı, yaptı yapmadı diyebilmeli. Üzüntüm burada proje konuşamıyoruz" diye konuştu.

 

Metro hattına ilişkin bir soru üzerine Özhaseki, "Birinci önceliğimiz Kızılay’dan havaalanına giden hattın bitirilmesi" karşılığını verdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 15:53
  1. Ankara
  2. kültür
  3. kitap
  4. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Postmodern darbe"nin 22. yılı
    1. "Postmodern darbe"nin 22. yılı
    2. Aracın çarptığı köpek tedavi altına..
    3. İzmirli gençlere ve engellilere müjde
    4. Bilgiç için Isparta’da resmi karşılama..
    5. Almanya'da "5. Mevsim" karnaval sezonu..
    6. Nihat Zeybekci: "Menderes Havzası..
    7. Ambulansa yol vermeyen maganda..
    8. Kayseri’de robotik kodlama sınıfları..
    9. Son kamu personel alım 2019 ilanları..
    10. Çakal Carlos yazdı! "ABD, Venezuela'ya..
    11. Ermenistan İran üzerinden Türkmenistan..
    12. Tosya’da bekçiler ilk düdüğü çaldı
    13. Oyuncak merdivene başı sıkışan minik..
    14. Nabil Dirar: "Beşiktaş maçından 3..
    15. Çocuk İzlem Merkezi İl Koordinasyon..
    16. Çocuğu otomobilin altında kalmaktan..
    17. Batman'da masa tenisi heyecanı..
    18. Sarı lacivertliler 3472 puanla lider!..
    19. Isparta’da merkez muhtarlar toplantısı
    20. Mersin’in ocak ayı ihracatında yüzde..
    Yerel seçim öncesi Mete Yarar'dan kritik uyarı
    Yerel seçim öncesi Mete Yarar'dan kritik uyarı
    Erbakan'ın kabrine giden Davutoğlu'nun yanındaki isim dikkat çekti
    Erbakan'ın kabrine giden Davutoğlu'nun yanındaki isim dikkat çekti
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama

    Günün Karikatürü

    28 Şubat 2019
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."