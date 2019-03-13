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Mehmet Özdilek'ten Beşiktaş bombası

Son olarak Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor'u çalıştıran teknik direktör Mehmet Özdilek, "Bizi Beşiktaş teknik direktörlüğüne layık görüyorlarsa ben hazırım. Beşiktaş bizim için çok farklıdır" açıklamasında bulundu.

13 Mart 2019 Çarşamba 18:01
Mehmet Özdilek'ten Beşiktaş bombası

Süper Lig ekibi BB Eruzurmspor ile yollarını ayıran teknik direktörMehmet Özdilek, Beşiktaş'la ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Beşiktaş ile futbola adım attım"

Beşiktaş divan kurulu üyesi de olan Özdilek, "Bugün itibariyle Beşiktaş teknik direktörlüğü konusunda yorumda bulunmayı çok doğru bulmuyorum; fakat bir gerçek var: Ben 1987-88 sezonunda Beşiktaş takımında futbol kamuoyuna adım attım." dedi.

"Zamanı gelince daha net konuşacağım"

Özdilek, "Bugüne kadar da armayı hem saha için hem de saha dışında taşımaktan gurur duyduk. Bizi Beşiktaş teknik direktörlüğüne layık görüyorlarsa ben hazırım. Beşiktaş bizim için çok farklıdır. Zamanı gelince daha net konuşacağım. Bir teveccüh var. Bu teveccühü gösteren herkese çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

(Ajansspor)

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 18:01
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