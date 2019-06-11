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Mehmet Nane, IATA Yönetim Kurulu’nda

Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği IATA’nın Seul’da düzenlenen Genel Kurul Toplantısı’nda yönetim kuruluna seçildi

11 Haziran 2019 Salı 13:34
Mehmet Nane, IATA Yönetim Kurulu’nda

İSTANBUL(AA) - Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği IATA’nın (IATA) Güney Kore’nin başkenti Seul’da düzenlenen Genel Kurul Toplantısı’nda yönetim kurulu üyesi seçildi.

Pegasus'tan yapılan açıklamaya göre, sadece hava yolu şirketlerinin üye olduğu uluslararası ticaret kuruluşu olan IATA’nın yönetim kurulunda global havacılık sektörünün önde gelen hava yolu şirketlerinden 30 üst düzey yönetici yer alıyor.

1945 yılında kurulan IATA, bugün 120 ülkeden 290 üye hava yolu şirketi ile toplam hava trafiğinin yüzde 82'sini temsil ediyor. Mehmet Nane’nin yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesiyle, yeni dönemde birliğin yönetimindeki tek Türk şirketi Pegasus Hava Yolları olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane, “Ülkemiz ve sektörümüz adına böyle önemli bir rol üstlenecek ve Türkiye’yi global bir havacılık platformunda temsil edecek olmaktan dolayı çok mutlu ve gururluyum. Sektörümüzün gelişimi için yeni çalışma ve projeler gerçekleştirerek var gücümüzle çalışacağız. IATA, tüm dünyada hem misafirler hem de hava yolu şirketleri için hava yolu taşımacılığının en yüksek hızda, emniyette, güvenlikte, uygunlukta ve verimlilikte gerçekleşmesini hedefliyor. Birliğin yeni dönem kararlarında bir Türk şirketinin de imza ve katkısının olması Türk sivil havacılığı açısından son derece itibarlı ve kritik.” ifadelerini kullandı.


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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 13:34
  1. IATA
  2. Mehmet Nane
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