THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Kasım
0553 313 94 23
impression

Mehmet Muharrem Kasapoğlu: El birliğiyle savaşacağız!

Bakan Kasapoğlu, "Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Şiddeti kanunla, yönetmenlikle elbette bir noktaya getirmek mümkün ama zihinlerde çözmek önemli, bizim yaklaşımımız bu. Şiddete karşı el birliğiyle savaşacağız." açıklamasını yaptı.

08 Kasım 2018 Perşembe 14:53
Mehmet Muharrem Kasapoğlu: El birliğiyle savaşacağız!

Bakan Kasapoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta ile Elazığ Valiliği'ni ziyaret etti.

Vali Çetin Oktay Kaldırım ile bir süre görüşen Kasapoğlu, ziyareti kapsamında Elazığ'da gençliğe ve sportif alt yapıya yönelik devam eden projeleri yerinde inceleyerek, istişarelerde bulunacaklarını belirtti.

Kasapoğlu, Elazığ'ın gençliği, geleceği ve sportif yarınları adına çok güzel çalışmaların hep birlikte gerçekleştirileceğini vurguladı.

İpek Yolu Uluslararası Gençlik ve Çocuk Çalışmaları Merkezi

Kasapoğlu, "Elazığ'da çok önemli bir gençlik yatırımını başlattık geçtiğimiz yıl. Devam eden kısımlarıyla ilgili ilave protokol imzaladığımız bu yatırımın ismi 'İpek Yolu Uluslararası Gençlik ve Çocuk Çalışmaları Merkezi'. Ülkemizde ve Avrupa'da ilk olan bir yatırım. Gençliği, zihinsel ve bedensel anlamda desteklemeye yönelik kamp merkezleri, sosyal donatıları ve pek çok imkanlarıyla gerçekten önemli bir yatırım." diye konuştu.

Yatırımın şimdiden hayırlı olması dileğinde bulunan Kasapoğlu, "Elazığ'ın sportif yatırımlarını konuşacağız. Stadımız var, malum. Süreci devam ediyor. Elazığ Stadımızı yine Elazığ'ın yöneticileri ile istişare ettik." dedi.

"Şiddetin her türlüsüne karşıyız"

Bakan Kasapoğlu, bir gazetecinin, sporda şiddet olaylarına ilişkin sorusu üzerine, "Şiddetin her türlüsüne sahada, tribünde, sokakta ya da evde olsun, karşıyız. Şiddet insani bir kavram değil. Dolayısıyla şiddeti kanunla, yönetmelikle elbette bir noktaya getirmek mümkün ama zihinlerde çözmek önemli, bizim yaklaşımımız bu. Şiddete karşı el birliğiyle savaşacağız, bunun başka bir açıklaması olamaz." yanıtını verdi.

KAYNAK: AA

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 14:53
  1. Elazığ
  2. Futbol Haberleri
  3. Futbol

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hırsızların arabasında görenler şaşırıp kaldı... 3 kadın, 2 erkek, 5 koyun!
    1. Hırsızların arabasında görenler..
    2. İDDEF’ten Gine’de aşevi hizmeti
    3. Yassine Benzia'nın menajeri açıkladı!..
    4. İYİ Parti'de o isim disiplin kuruluna..
    5. Çiftekavak Deresi'ndeki kirliliğin..
    6. Hayatında ilk kez gördü, koşarak..
    7. Çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale..
    8. Hayvan taşıyan kamyon, minibüsle..
    9. Göksel Gümüşdağ'ın kuzeni CHP'den aday..
    10. Çikolatanın anavatanı neresi?
    11. Atatürk Havalimanı'nda 31 kg kokain..
    12. Karanlık odatv milleti aşağılayıp,..
    13. 91 gümüş sikke ele geçirildi
    14. Başkan Erdoğan'a hakaret etmişti!..
    15. Kaymakamlık binasında kafasına sıktı,..
    16. Üniversite öğrencisi sınava gitmek..
    17. CHP İstanbul adayları belli oldu,..
    18. Çay kanseri önlüyor mu?
    19. Galatasaray'da Fernando Reges koşulara..
    20. Mehmet Muharrem Kasapoğlu: El..
    'Bu kararı almak kolay olmadı...' Aziz Kocaoğlu, AK Parti'ye mi geçiyor?
    'Bu kararı almak kolay olmadı...' Aziz Kocaoğlu, AK Parti'ye mi geçiyor?
    Ünlü gazeteci, "AK Parti'nin adayları tamam gibi" dedi, isimleri tek tek açıkladı!
    Ünlü gazeteci, "AK Parti'nin adayları tamam gibi" dedi, isimleri tek tek açıkladı!
    'Muhasebeci Kenan'ın gerici konuşmasından sonra, Turgay Güler'den CHP'ye çağrı!
    'Muhasebeci Kenan'ın gerici konuşmasından sonra, Turgay Güler'den CHP'ye çağrı!
    ABD basını seçim sonuçlarını açıkladı!
    ABD basını seçim sonuçlarını açıkladı!
    Memura 3 zam birden
    Memura 3 zam birden

    Günün Karikatürü

    8 Kasım 2018
    Trump kızacak! Ambargo başlamadan delindi
    Trump kızacak! Ambargo başlamadan delindi
    Savaş kapıda! Rusya açık açık tehdit etti...
    Savaş kapıda! Rusya açık açık tehdit etti...