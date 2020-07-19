Mehmet Metiner'in açıklamasına Bakan Soylu'dan jet cevap!

AK Parti'nin eski milletvekili Mehmet Metiner, CNN Türk'teki canlı yayında FETÖ'cülerin İçişleri Bakanlığınca göreve getirildiğini söylemesinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu canlı yayına bağlanarak Mehmet Metiner ile tartışmıştı.

Bu tartışmanın üzerine Metiner, yazılı bir açıklama yaparak söz konusu konuşmada İçişleri Bakanlığının adını ağzına almadığını söyledi ve "Soylu yokken davanın içindeydim. Reis'e olan sadakatimi de herkes bilir" dedi.

Bunun üzerine Bakan Soylu'dan jet bir yanıt geldi. Metiner'in söz konusu programda İçişleri Bakanlığına dair sözlerinin videosunu yükleyen Soylu, "Bakara 10: Kalplerinde bir bozukluk vardır, Allah da onlardaki bozukluğu arttırmıştır. Yalan söylemeleri yüzünden kendilerine acı veren bir azap da vardır." notunu düştü.