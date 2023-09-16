Mehmet Metiner'den olay çıkış! Bunu yapmak, AK Parti için zihnen ölüm anlamına gelir

Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Metiner, Türkiye Yüzyılı'nın değişim iddiası taşıdığını ifade ederek, "Statükocu bir anlayışa savrulmak, AK Parti için zihnen ölüm anlamına gelir. AK Partili aktörlerin siyasal oligarklara dönüşmesi de AK Parti’nin siyaseten ölümü anlamına gelir." görüşünü savundu.

Metiner yazısında, "Son seçimde AK Parti oylarındaki dramatik düşüş, büyük ölçüde bir değişimin istendiğinin sinyali mahiyetindedir. Reis’in bunu doğru okuduğu kanaatindeyim. O yüzden hükümette köklü bir değişime gidildi. Bu değişim sadece AK Parti’ye oy verenleri değil milletin kahir ekseriyetini de memnun etti. Şimdi sıra AK Parti’nin merkezi yönetimine geldi. Ekim’deki büyük kongre bu büyük değişimin miladı olacak gibi görünüyor. “Türkiye Yüzyılı İçin Hep Yeni Hep İleri” sloganı, yeni siyaset tarzıyla birlikte yeni kadro değişimiyle yola devam edileceğini işaretliyor." dedi.



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