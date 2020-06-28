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Siyaset

Mehmet Metiner’den olay Bülent Arınç çıkışı

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Eski AK Parti milletvekili Mehmet Metiner, Bülent Arınç için '15 Temmuz’da canını ortaya koyan milletimizin yiğit evlatlarının dileği, artık gereğinin yapılmasıdır' dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-28 16:31:00 -
Mehmet Metiner’den olay Bülent Arınç çıkışı

Eski AK Parti milletvekili Mehmet Metiner, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

Mehmet Metiner, Bülent Arınç’ın CB Yüksek İstişare Kurulu üyesi olarak bulunması devlet için bir zül, millet için bir yük olduğunu dile getirdi.

İşte o Tweet,

İşte buradan açık açık söylüyorum: Bülent Arınç’ın CB Yüksek İstişare Kurulu üyesi olarak bulunması devlet için bir zül, millet için bir yüktür. 15 Temmuz’da canını ortaya koyan milletimizin yiğit evlatlarının dileği, artık gereğinin yapılmasıdır.

'Sözünün eğriysen bekliyorum'

Mehmet Metiner, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç’ın bir televizyon programında, “FETÖ’cü müsünüz” sorusuna verdiği cevaba sert tepki göstererek "Sahiden çok olmaya başladın. Canımızı fena halde sıkıyorsun. Yeter artık! O ki meydan okuyorsun, hodri meydan diyorum. Bu işi herkesin gözü önünde konuşalım-tartışalım da bu defter kapansın. Sözünün eriysen bekliyorum." demişti.

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Yorumlar

Can

Burhan kuzu cok yakisti ona laf yok dimi 
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Ulvi

Bu adama katılacağım hiç aklıma gelmezdi..
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