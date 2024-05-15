Mehmet Metiner’den, o isim için olay yazı! “Adamın AK Parti ile hiçbir alakası yok! Kabahati, davamızı bu hale düşürdüğümüz için kendimizde aramalıyız”

Mehmet Metiner, “Ben istemedim ama Cumhurbaşkanının ısrarıyla siyasete girdim. Girdiğime de pişman oldum” sözleriyle gündem olan eski AK Parti Milletvekili Kenan Sofuoğlu ile ilgili dikkat çeken bir yazıya imza attı. Sofuoğlu için “Ne AK Parti’yle alakası var, ne de siyasetle. Sadece ünlü bir sporcu olduğu için aday gösterilmiş” ifadelerini kullanan Metiner, “Adamın dedikleri doğruysa şayet kabahati kendimizde aramalıyız. Böyle birini veya birilerini aday göstermekle davamızı düşürdüğümüz bu durumun müsebbibi biziz çünkü” dedi. Metiner, Yeni Şafak’taki yazısında özetle şunları kaydetti:

“Kenan Sofuoğlu AK Partimizin geçen dönem vekillerinden biri.

Ne AK Parti’yle alakası var, ne de siyasetle.

Sadece ünlü bir sporcu olduğu için aday gösterilmiş.

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Aday gösterildikten sonra bakmış ki siyaset kendisine göre değil, sahada koşuşturmak hiç harcı değil, ayrılmak istemiş adaylıktan ama bizimkiler bu saatten sonra uygun olmaz deyip kabul etmemiş!

Adam aday gösterildiğine bin pişman olmuş, seçildikten sonra iki bin pişman…

Bütün bunları yana yakıla nedense adını anmaya değer bulmadığım bir gazeteciye anlatmış.

“Ben istemedim ama Cumhurbaşkanının ısrarıyla girdim. Girdiğime de pişman oldum” demiş ezcümle.

Diğer dediklerinin hiçbir önemi yok.

Sofuoğlu’nun niye konuşma ihtiyacı duyduğu bahs-i diğerdir.

Herhalde “Ak Partililik” aidiyeti üstünde kalmasın diye bir yerlere mesaj verme ihtiyacı hissetmiş olabilir.

Hakkıdır.

Zaten kendisi de “Aslında AK Partili değilim ama Cumhurbaşkanının ısrarı üzerine kabul ettim” diyor.

Şimdi içimizden birileri Sofuoğlu’na ateş püskürüyor.

Bence Sofuoğlu’na kızmaya hiç kimsenin hakkı yok.

Adamın dedikleri doğruysa şayet kabahati kendimizde aramalıyız.

Böyle birini veya birilerini aday göstermekle davamızı düşürdüğümüz bu durumun müsebbibi biziz çünkü.

Düşününüz adamın AK Parti’yle alakası yok, Reis’in davasıyla alakası yok, millet gibi bir derdi yok ama adamı ısrarla seçilebilecek yerden aday gösteriyoruz.

Düşününüz bu adam katıldığı toplantılarda AK Parti’yi ve davasını anlatacak!

Çok merak ediyorum, milletvekili iken katılmak zorunda kaldığı toplantılarda bu adam AK Parti adına neler dedi acaba? (…)”