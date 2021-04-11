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Siyaset Mehmet Metiner belgeyi paylaştı! "CHP’nin yandaş medyası işte böyle besleniyor"
Siyaset

Mehmet Metiner belgeyi paylaştı! "CHP’nin yandaş medyası işte böyle besleniyor"

AK Partili eski Milletvekili Mehmet Metiner, CHP yandaşı Halk TV'nin partiden aldığı 113 bin TL’lik bir yayın katkısının belgesini paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-04-11 13:56:00 -
Mehmet Metiner belgeyi paylaştı! "CHP’nin yandaş medyası işte böyle besleniyor"

CHP'nin propaganda sözcülüğünü üstlenen ve yalan haberde çığır açan Halk TV'nin, partiden aldığı paralar belgelendi. CHP'nin Halk TV'ye para karşılığı haber yaptırdığı ve fahiş fiyatların ödendiği tescillendi.

AK Partili eski Milletvekili Mehmet Metiner, 113 bin TL bedelli sipariş haberin belgesini paylaştı. Twitter hesabından bir paylaşım yapan Metiner, "CHP’li İstanbul Maltepe Belediyesi’nden CHP’nin yandaş kanal Halk Tv’ye 113 bin TL’lik bir yayın katkısı... CHP’nin yandaş medyası böyle besleniyor işte! Seçimlerde dediklerinizin tersini yapmak yakışıyor size! Bir daha konuşurken bin düşünün!" ifadelerini kullandı.

İşte o belge:

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Yorumlar

Belediyesi beslemesi Yandaş medya

Tele1 denen faşist tv de Turist Ekrem eleştiri alunca nasıl reklamı kspmışlardı
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1905

millete hizmet yerine ya paralar heykele gidiyor yada yandaşlarına 
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