Mehmet Metiner açıkladı! Akşener, Türkkan'a neden dokunamıyor?
Siyasetçi yazar Mehmet Metiner, Meral Akşener'in, şehit bacısına küfreden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a neden dokunmadığını açıkladı.
Yeniakit.com.tr
A Haber canlı yayınına katılan Mehmet Metiner, Lütfü Türkkan'ın şehit bacısına yönelik küfrünü değerlendirdi.
Akşener neden Türkkan'a dokunamıyor?
Metiner, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in şehit bacısına küfreden İP'li Lütfü Türkkan'a neden dokunamadığını şöyle anlattı:
"Proje partilerinde bazı isimlerin isim olmanın ötesinde 'özgül ağırlığı' vardır. İşte dokunamıyorlar. Ben Lütfü Türkkan'a kızanların niye Meral Akşener'e kızmadıklarına da şaşırıyorum."