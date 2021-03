Mehmet Kapukaya anlattı: Miraç hadisesi neden Mescid-i Aksa'dan başladı?

Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr

"İsra 'Gece yürüyüşü', Miraç da 'Yükselme, merdiven' anlamlarına gelmektedir. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (SAV), Mekke'de iken Medine'ye hicretinden 16 veya 17 ay önce İsra ve Miraç mucizesi gerçekleşmiştir." diyen Kapukaya, 'İsra ve Miraç neden gerçekleşmiştir?' sorusunu şöyle cevapladı:

'İsra Suresi 1. Ayet-i Kerimesi Miraç'ı anlatır'

"İsra ve Miraç iki bölümden oluşmaktadır. Birincisi Mescid-i Haram'dan Mascid-i Aksa'ya yapılan İsra yani gece yürüyüşü. İkinci bölüm de Miraç'tır. Efendimiz (SAV)'ın Cenab-ı Hakk'ın huzuruna yükselmesi olayıdır. Bu husus İsra Suresi'nin 1. Ayet-i Kerimesi'nde şöyle dile getirilir: 'Bir gece, kendisine bazı âyetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Harâm’dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir. O, gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir' Cenab-ı Hakk bu Ayet-i Kerime'de İsra ve Miraç'ın neden gerçekleştiğini 'Kendisine bazı ayetlerimizi gösterelim' diye açıklamıştır."

'Efendimiz (SAV) Mescid-i Aksa'da Peygamberlere İmamlık etmiştir'

Efendimiz (SAV)'ın Miraç hadisesinin gerçekleştiği sene iki üzücü olay yaşadığını hatırlatan Kapukaya, "Peygamber Efendimiz (SAV) Miraç'ın gerçekleştiği sene içinde iki büyük üzüntü yaşamıştır. Bunlardan birisi eşi Hazreti Hatice'nin vefat etmesidir. Diğeri de amcası Ebu Talip'in vefat etmesidir. Bilindiği üzere hem Hazreti Hatice validemiz hem de Efendimiz'in (SAV) amcası Ebu Talip Peygamberimiz'in (SAV) en büyük yardımcıları ve koruyucularıydılar. Müşriklerin Müslümanlara karşı çok çeşitli baskıları ve işkenceleri olmuştu. Efendimiz (SAV), bu durum karşısında çok daralmıştı. Cenab-ı Hakk, Efendimiz'e (SAV) böyle bir mucize nasip etmiştir. Miraç başka hiçbir Peygambere nasip olmamış özel bir olaydır. Efendimiz (SAV) Mescid-i Aksa'ya gittiğinde Peygamberlere İmamlık etmiş, daha sonra Cebrail (as) ile birlikte birer birer gök katlarını geçmek suretiyle yolculuk yapmıştır." diye konuştu.

Sidret'ül münteha

Mehmet Kapuka, Miraç hadisesini şu şekilde anlattı:

"Peygamberimiz (SAV), gök katlarına geldiği zaman gökyüzündeki görevli melekler Cebrail'e (as) kimsin diye sormuşlar, 'Ben Cebrail'im (as)' demiş, yanında kim var dediklerinde ise 'Yanımda Muhammed (SAV) var' diyerek cevap vermiştir. 'Peki Peygamber olarak gönderildi mi?' diye sorduklarında da 'Evet, gönderildi' diye cevap vermiştir. Efendimiz (SAV) gök katlarında Peygamberlerle de görüşmüş ardından Sidret'ül müntehaya gelmiştir. Sidret'ül münteha, melekler de dahil olmak üzere hiçbir yaratılmış kulun buradan daha ötesine geçmesine izin verilmeyen yer anlamına gelir. Sidret'ül müntehaya gelindiği zaman Cebrail (as) Efendimiz'e (SAV), 'Burdan sonra yalnız devam edeceksin' demiştir. Efendimiz (SAV) da yolculuğuna yalnız devam ederek Cenab-ı Hakk'ın huzuruna ulaşmıştır. Cenab-ı Hakk, Peygamber Efendimiz'e (SAV) üç değerli hediye vermiştir. Bunlardan birisi 5 vakit namazdır. Bunun için 'namaz Mü'minlerin Miracıdır' denilmiştir. Miraç yükselmek anlamına geldiğinden namaz insanları Cenab-ı Hakk'ın huzuruna yükselten en önemli ibadettir. Dolayısıyla beş vakit namaz Miraç'ta farz kılınmıştır. İkinci hediye ise Bakara Sureisi'nin Amenerrasulu diye başlayan ayetleridir. Bu ayetlere baktığımız zaman Peygamberimiz (SAV) ve Mü'minlerin Allah'a İman ettiklerinden bahseder. Cenab-ı Hakk, kimseye kaldıramayacağı yükü vermeyeceğini bu ayetlerde müjdelemiştir. Üçüncü hediye ise Peygamberimiz'in Ümmeti'nden Allah'a ortak koşmayanların affedileceği, bağışlanacağı müjdesidir."

'Ebu Cehil ve kavmi Efendimiz (SAV) ile alay etti'

"Daha Sabah Namazı olmadan Efendimiz'in (SAV) Miraç'ı sona ermiştir. Efendimiz (SAV) Miraç'ı tamamladıktan sonra tekrar Mekke'ye döner. İlk önce akrabası olan Ümmü Hani'ye bu olayı anlatır. Ümmü Hani ise Efendimiz'e (SAV) bu olayı inkar edebileceklerinden dolayı kavmine anlatmamasını söyler. Efendimiz (SAV) ise 'Hayır, ben bu olayı kavmime anlatacağım' der ve anlatmak üzere yola çıktığı zaman Ebu Cehil ile karşılaşır. Ebu Cehil 'Yeni birşeyler var mı?' diye sorduğunda Efendimiz (SAV) Miraç olayını olduğu gibi anlatır. Ebu Cehil ise Efendimiz'in (SAV) anlattıkları karşısında katıla katıla güler. Ebu Cehil, 'Senin yanlışını yakaladık. Bundan sonra sen bizim karşımızda tutunamazsın' der. Ebu Cehil daha sonra kavmini çağırır. Peygamber Efendimiz (SAV) onların huzurunda tekrar Miraç'ı anlatır. Ebu Cehil'in kavmi de katıla katıla gülerek alay ettiler."

Hz. Ebubekir'in Ebu Cehil'e cevabı

"Ebu Cehil, Hazreti Ebubekir'e bunu anlattığı zaman Hazreti Ebubekir büyük bir olgunlukla 'Evet. O söylüyorsa doğrudur çünkü o bu zamana kadar hiç yalan söylememiştir. Bizim Peygamberimiz (SAV), Cebrail'den (as) vahiy aldığını söyler ve biz tereddüt etmeden ona İman ederiz' der."

Miraç hadisesi neden Kudüs'ten başlamıştır?

"Birçok Peygamber orada vazife yapmıştır. Kabirleri de orada bulunmaktadır. Efendimiz (SAV) üç mescide sevap amaçlı yolculuk yapılabileceğinden bahsederken, bir tanesinin kendi mescidi, diğerinin Mescid-i Haram, diğerinin de Mescid-i Aksa olduğunu aktarmıştır. Bu üç mescidi ziyaret etmemizi istemiştir. Hazreti Ömer 637 tarihinde burayı Bizans'tan alarak fethetmiştir. O zamandan bugüne işgal edilinceye kadar Müslümanların kontrolüne geçmiştir. Müslümanların Mescid-i Aksa'yı unutmamaları ve birgün Mescid-i Aksa'yı yeniden fethetme düşünce ve arsuzusunda olmaları gerekmektedir. Müslümanlar özellikle bu gece de Mescid-i Aksa'nın kurtulması için dua etmelidir."