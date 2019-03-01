0553 313 94 23

Mehmet Kanar’a gençlerden büyük ilgi

"Gelecek burada’ etkinliğinde Mustafakemalpaşalı gençlerle bir araya gelen Cumhur İttifakı Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Adayı Mehmet Kanar,‘Spor, sanat, teknoloji ve istihdamla gençleri mutlu edeceğiz.

01 Mart 2019 Cuma 12:54
Mehmet Kanar’a gençlerden büyük ilgi

"Gelecek burada’ etkinliğinde Mustafakemalpaşalı gençlerle bir araya gelen Cumhur İttifakı Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Adayı Mehmet Kanar,‘Spor, sanat, teknoloji ve istihdamla gençleri mutlu edeceğiz. Geleceğin Mustafakemalpaşa’sı için hizmette istikrar vakti. 1 Nisan’dan itibaren başka, bambaşka bir Mustafakemalpaşa bizleri bekliyor.’ dedi.


Aralarında ilk kez oy kullanacak olan gençlerin de yer aldığı ‘Gelecek Burada’ buluşmasına gösterilen yoğun ilgiye teşekkür eden Cumhur İttifakı AK Parti Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Adayı Mehmet Kanar Mehmet Kanar,gençlerin ilgi ve sevgisinin kendisine büyük güven ve sorumluluk yüklediğini belirtti.


Mehmet Kanar, ‘Doğma büyüme Mustafakemalpaşalı bir kardeşiniz, ağabeyiniz olarak huzurunuzdayım. Zoru kolay yapmanın tek yolu bir olmak ve beraber olmak. İnsanlarımızın mutluluğunu ön plana çıkaran çalışmalara imza atmak için bu kutsal hizmet yolculuğuna çıktık. Yaptığımız iş hizmet siyaseti. Hiçbir kalp kırmadan tüm kalpleri fethedeceğiz. ‘ dedi.


"İstikbal için iktidar, gelecek için istikrar vakti"


Geleceğin Mustafakemalpaşa’sının gerçekleştirdikleri hizmetlerle sağlam temeller üzerinde yükseleceğinin altını çizen Mehmet kanar,‘Şimdi Mustafakemalpaşa’nın istikbali için istikrar vakti. Tarihi gelişim ve değişim için 31 Mart, tarihi bir fırsattır. 1 Nisan’dan sonra Vizyon projelerimizle geleceğin marka şehri Mustafakemalpaşa için biz hazırız. Herkesin yaşamaktan ayrıcalık ve gurur duyacakları bir Mustafakemalpaşa için geri sayım başladı.’ diye konuştu.


Atariye Mahallesindeki bir kafe de düzenlenen toplantıda spordan sanata, eğitimden sosyal yaşama, genel siyasetten yerel siyasete kadar birçok konuda gençlerin fikirlerine kulak veren Mehmet Kanar, ‘Gençler, bugünü değil yarını temsil ediyor. Hızla değişen yenidünyada onların fikirlerine her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Çünkü geleceğin Mustafakemalpaşa’sını birlikte yöneteceğiz.’


Gençlerin istek ve beklentilerini tek tek dinleyerek not alan Kanar, ‘Sizin beklentileriniz bizim önceliğimizdir. Çünkü siz bizim yarınlarımızsınız.Spor, sanat, teknoloji üreten bir Mustafakemalpaşa için yapacaklarımız hazır. Ama daha da önemlisi istihdam sorununu çözecek yeşil, çevreci ve teknolojik sanayi, tarım, turizm çalışmalarıyla istihdam sorununa son vereceğiz" şeklinde konuştu.


Ak Parti ilçe Başkanı Murat Hallaçoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Nebih Algan’nın yanı sıra etkinlikte gençlere seslenen AK Parti Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ise milletvekilleri, belediye başkan adayları, belediye meclis üyelerine bakıldığı zaman gençleri hangi partinin temsil edildiğinin net şekilde anlaşılacağını sözlerine ekledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 12:54
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yargıtay 14. Ceza Dairesi üyesi Mustafa Yıldırım vefat etti
    1. Yargıtay 14. Ceza Dairesi üyesi..
    2. (Özel) Başkan adayı: "Bütün mal..
    3. Türkiye Foto Muhabirleri Derneğinden..
    4. Başkan Altay e-mitingde Konyalılarla..
    5. İTO Başkanı Avdagiç: "KOBİ’ler üretim..
    6. CHP’li Sandal: "İşsizliği çözmek için..
    7. ILO'dan "Cinsiyete Dayalı Ücret..
    8. Amcasını öldürerek parçalara ayıran..
    9. Lapseki’de Cumhur İttifakı Aday..
    10. Almanya'da şubatta işsiz sayısı azaldı
    11. Sıkıldığınız dövmeden kurtulmak mümkün
    12. Borsa ilk yarıda düştü
    13. Ankara’da yoğun İran mesaisi
    14. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:..
    15. İl Müdürü Öztürk şampiyon sporcuları..
    16. Başsoy,Toplu Taşıma İşverenleri..
    17. Sahne sırası gençlerde
    18. SOLOTÜRK’ten fetih provası
    19. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat..
    20. Patlama yaralanan askere ziyaret
    21. Okul yönetimi ‘karanlık oda’..
    22. Derebucak’ta öğrencilere obeziteye..
    23. ‘Haydi sende oyna’ Twinning projesi..
    24. Avro Bölgesi'nde işsizlik ocakta..
    25. Bakan Varank: ’’Cumhurbaşkanımızın..
    26. Balıkesir’de Muhasebeciler Haftası..
    27. Sivas’ta boşanmalar arttı
    28. Şüpheli şahıs ve araçta silahlar ele..
    29. 8 yıl aradan sonra Türkiye’ye ait..
    30. Malatya Yeşilyurt Belediyespor’dan..
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi

    Günün Karikatürü

    1 Mart 2019
    Bir dönemin 'derin devleti' olarak tanınıyordu... Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?
    Bir dönemin 'derin devleti' olarak tanınıyordu... Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?
    Mısır'daki tren kazasında Sisi detayı!
    Mısır'daki tren kazasında Sisi detayı!