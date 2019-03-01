Mehmet Kanar’a gençlerden büyük ilgi

"Gelecek burada’ etkinliğinde Mustafakemalpaşalı gençlerle bir araya gelen Cumhur İttifakı Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Adayı Mehmet Kanar,‘Spor, sanat, teknoloji ve istihdamla gençleri mutlu edeceğiz. Geleceğin Mustafakemalpaşa’sı için hizmette istikrar vakti. 1 Nisan’dan itibaren başka, bambaşka bir Mustafakemalpaşa bizleri bekliyor.’ dedi.

Aralarında ilk kez oy kullanacak olan gençlerin de yer aldığı ‘Gelecek Burada’ buluşmasına gösterilen yoğun ilgiye teşekkür eden Cumhur İttifakı AK Parti Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Adayı Mehmet Kanar Mehmet Kanar,gençlerin ilgi ve sevgisinin kendisine büyük güven ve sorumluluk yüklediğini belirtti.

Mehmet Kanar, ‘Doğma büyüme Mustafakemalpaşalı bir kardeşiniz, ağabeyiniz olarak huzurunuzdayım. Zoru kolay yapmanın tek yolu bir olmak ve beraber olmak. İnsanlarımızın mutluluğunu ön plana çıkaran çalışmalara imza atmak için bu kutsal hizmet yolculuğuna çıktık. Yaptığımız iş hizmet siyaseti. Hiçbir kalp kırmadan tüm kalpleri fethedeceğiz. ‘ dedi.

"İstikbal için iktidar, gelecek için istikrar vakti"

Geleceğin Mustafakemalpaşa’sının gerçekleştirdikleri hizmetlerle sağlam temeller üzerinde yükseleceğinin altını çizen Mehmet kanar,‘Şimdi Mustafakemalpaşa’nın istikbali için istikrar vakti. Tarihi gelişim ve değişim için 31 Mart, tarihi bir fırsattır. 1 Nisan’dan sonra Vizyon projelerimizle geleceğin marka şehri Mustafakemalpaşa için biz hazırız. Herkesin yaşamaktan ayrıcalık ve gurur duyacakları bir Mustafakemalpaşa için geri sayım başladı.’ diye konuştu.

Atariye Mahallesindeki bir kafe de düzenlenen toplantıda spordan sanata, eğitimden sosyal yaşama, genel siyasetten yerel siyasete kadar birçok konuda gençlerin fikirlerine kulak veren Mehmet Kanar, ‘Gençler, bugünü değil yarını temsil ediyor. Hızla değişen yenidünyada onların fikirlerine her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Çünkü geleceğin Mustafakemalpaşa’sını birlikte yöneteceğiz.’

Gençlerin istek ve beklentilerini tek tek dinleyerek not alan Kanar, ‘Sizin beklentileriniz bizim önceliğimizdir. Çünkü siz bizim yarınlarımızsınız.Spor, sanat, teknoloji üreten bir Mustafakemalpaşa için yapacaklarımız hazır. Ama daha da önemlisi istihdam sorununu çözecek yeşil, çevreci ve teknolojik sanayi, tarım, turizm çalışmalarıyla istihdam sorununa son vereceğiz" şeklinde konuştu.

Ak Parti ilçe Başkanı Murat Hallaçoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Nebih Algan’nın yanı sıra etkinlikte gençlere seslenen AK Parti Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ise milletvekilleri, belediye başkan adayları, belediye meclis üyelerine bakıldığı zaman gençleri hangi partinin temsil edildiğinin net şekilde anlaşılacağını sözlerine ekledi.