0553 313 94 23

Mehmet Görmez: Bizi parçalıyor, bölüyor

Eski Diyanet İşleri Başkanı ve İslam Düşünce Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, dijitalleşme çağının olumsuz noktalarına işaret ederek, "Dini bilgi bizi birleştirmeye geldi. Şimdi dini bilgi bizi parçalıyor, bölüyor. Küçük küçük meseleler üzerinden ihtilaf ediyoruz. Vahdetimizi bozuyor ama daha yakın zamanlardan itibaren yeni bir durumla karşı karşıyayız" dedi.

15 Haziran 2019 Cumartesi 00:49
Mehmet Görmez: Bizi parçalıyor, bölüyor

Eski Diyanet İşleri Başkanı ve İslam Düşünce Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, "Dijital esaretle birlikte dünya bir ekran medeniyetine dönüştü. Bütün insanlık da o ekran medeniyetinin önünde sadece pasif seyreden, seyirci talebelere dönüştü" dedi.

Yalova Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Görmez, insan idrakinin öldüğü zaman hakikati göremeyeceğini ifade etti.

Görmez, idraklerin ölümünün görsel idrakin egemenliğiyle başladığını belirterek şöyle konuştu: "İnsanoğlunun bir duyusal hissi idrakleri var. Görmek, bakmak, işetmek vesaire. Aklın idraki var, kalbin idraki var, ruhun idraki var. Bunlar içinde görsel idrak egemen olduğu zaman, insan sadece gördüğüne inandığı zaman, gaybı idraki kaybettiği zaman, manevi idraki kaybettiği zaman, yücelmeyi, yükselmeyi, miracı terk ettiği zaman, manadan manaya yürüyüşü terk ettiği zaman görsek idrak egemen olur insanda. Görsel idrakin egemenliği insanları şirke götürmüştür."

"Dini bilgi bizi birleştirmeye geldi. Şimdi dini bilgi bizi parçalıyor"

Görmez, İslam dünyasında bir bilgi karmaşasıyla karşıya kalındığını dile getirdi.

Kaos ve anarşinin yaşandığını belirten Görmez, "Dini bilgi bizi birleştirmeye geldi. Şimdi dini bilgi bizi parçalıyor, bölüyor. Küçük küçük meseleler üzerinden ihtilaf ediyoruz. Vahdetimizi bozuyor ama daha yakın zamanlardan itibaren yeni bir durumla karşı karşıyayız, dijital esaret. Dijital esaretle birlikte dünya bir ekran medeniyetine dönüştü. Bütün insanlık da o ekran medeniyetinin önünde sadece pasif seyreden, seyirci talebelere dönüştü. Bir ekran medeniyeti ve o ekranların önünde herkesin ekran önünde mahkum olduğu dini bir dünya ile karşı karşıyayız." diye konuştu.

Programa Yalova Valisi Muammer Erol da iştirak etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 00:49
  1. Yalova
  2. Mehmet Görmez

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hazine ve Maliye Bakanlığından Moody's'in Türkiye kararına yanıt
    1. Hazine ve Maliye Bakanlığından..
    2. Biri havaya ateş açtı, diğeri drift..
    3. Mehmet Görmez: Bizi parçalıyor, bölüyor
    4. Libya UMH kuvvetleri Trablus..
    5. Aynı anda kep atan binlerce öğrenciden..
    6. Avrupa ülkesinden flaş çıkış: İran yaptı
    7. Moody's'in skandal Türkiye kararına..
    8. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan..
    9. Hazine ve Maliye Bakanlığı:..
    10. Hazine ve Maliye Bakanlığı:..
    11. Kongo'da Ebola nedeniyle "acil durum"a..
    12. Minibüsle, hafif ticari araç çarpıştı:..
    13. Uzman Psikolog Leyla Özcan, çocuklar..
    14. Diyarbakır'da silahlı kavga: 4 yaralı
    15. Venezuelalıların komşu ülkelere göçü..
    16. Kırgızistan ile Hindistan ikili..
    17. Futbol: FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası
    18. Çipras Türkiye'yi şikayet etti
    19. Avusturya'da "1915 Olaylarının Gerçek..
    20. Yola dökülen saman balyaları trafiği..
    21. GÜNDEM ÖZETİ / 15 Haziran 2019
    22. Afrika Birliği'nin kuruluş yıl dönümü..
    23. Futbol: FIFA Kadınlar Dünya Kupası
    24. Tayland'da dang humması bu yıl 43 can..
    25. Play Station ve tablet alacaktı! 300..
    26. Belçika, Suudlara silah satan iki..
    27. İstanbul İl Jandarma Komutanı Köroğlu:..
    28. "İmamoğlu 16 milyon İstanbullunun..
    29. AK Parti’den Murat Alan açıklaması:..
    30. Kömürhan köprüsü bu yıl bitiyor
    Fox TV ‘it’i kendine sakladı!
    Fox TV ‘it’i kendine sakladı!
    Yeni Asya FETÖ’nün izinde! 15 Temmuz hakkında skandal tanımlama
    Yeni Asya FETÖ’nün izinde! 15 Temmuz hakkında skandal tanımlama
    Rekor ceza! Ehliyetine 2049'a kadar el konuldu
    Rekor ceza! Ehliyetine 2049'a kadar el konuldu
    Bir iftirası daha gün yüzüne çıktı... İmamoğlu'na soğuk duş!
    Bir iftirası daha gün yüzüne çıktı... İmamoğlu'na soğuk duş!
    Binali Yıldırım istedi, emekli maaşında kesinti son buluyor
    Binali Yıldırım istedi, emekli maaşında kesinti son buluyor

    Günün Karikatürü

    15 Haziran 2019
    Rum kesiminden skandal Türkiye kararı! Tutuklayın
    Rum kesiminden skandal Türkiye kararı! Tutuklayın
    15 Temmuz'daki skandal ayrıntı: "Her şey güzel olacak"
    15 Temmuz'daki skandal ayrıntı: "Her şey güzel olacak"