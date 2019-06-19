Mehmet Emin Ay Hoca'dan Mursi ilahisi
Yazarlar ve Hocalar Platformu'ndan Mehmet Emin Ay Hoca, mahkeme salonunda şehid olan Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için bir ilahi seslendirdi.19 Haziran 2019 Çarşamba 10:02
Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi, geçtiğimiz gün mahkeme salonunda hayatını kaybetti. Mursi'nin şehid olmasının ardından Türkiye'nin ve dünyanın birçok yerinde gıyabi cenaze namazları kılındı.
Mursi ilahisi
Mursi'nin vefatı sonrası Yazarlar ve Hocalar Platformu'ndan Musa Tektaş Hoca, Mursi için bir ilahi yazdı. Tektaş Hoca'nın yazdığı "Şehittir Muhammed Mursi" isimli ilahiyi Mehmet Emin Ay Hoca seslendirdi.
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