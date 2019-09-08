Mehmet Ekici’nin ayrılık tarihi belli oldu! Fenerbahçe'den ayrılma kararı alan Mehmet Ekici, ara transfer dönemini bekliyor.

Fenerbahçe teknik heyetinin kadro planlamasında yer vermediğiMehmet Ekici, ara transferi bekleyecek. Yaz transfer döneminin son günlerinde kendisine tebliğ edilen, "Takım bul. Bu konuda sana yardımcı olacağız" şeklindeki duyuru sonrası harekete geçen gurbetçi oyuncu, kısa süre içerisinde hedefe ulaşamadı. 29 yaşındaki on numaranın, Sarı-Lacivertliler ile birlikte idmanlara çıkacağı öğrenildi. Mehmet Ekici'nin kiralık ya da bonservisi ile gönderilebilmesi için Türkiye Kupası maçlarında şans tanınması bekleniyor.

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