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Biyografi Mehmet Durakoğlu kimdir?
Biyografi

Mehmet Durakoğlu kimdir?

Mehmet Durakoğlu kim kaç yaşında? İstanbul Barosu başkanlığı seçimini Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu’nun adayı Mehmet Durakoğlu kazandı. Peki, Mehmet Durakoğlu kimdir? Mehmet Durakoğlu kaç yaşında?

Yeniakit Publisher
2021-10-17 23:53:00 -
Mehmet Durakoğlu kimdir?

Mehmet Durakoğlu 1956 yılında Sivas’ta dünyaya geldi. Durakoğlu, Ankara Atatürk Lisesi'ni bitirdi. Mehmet Durakoğlu 1982 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1986'da serbest avukatlığa başlayan Mehmet Durakoğlu dış ticaret alanında sertifika programları dersleri vermiştir. Durakoğlu’nun su konuda yayınlanmış makaleleri de bulunmaktadır.

Mehmet Durakoğlu; 2002-2004 yıllarında İstanbul Barosu İnsan Hakları Yürütme Kurulu Ūyeliğinde bulunmuş, 2004-2006 yıllarında İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyeliği yapmış, 2006-2008 ve 2010-2016 yıllarında Baro Başkan Yardımcısı olmuştur. 23 Ekim 2016 tarihinde 'Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu' adayı olarak İstanbul Barosu'nun başkanı seçilmiştir.

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