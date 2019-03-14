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Mehmet Demirkol'dan yabancı kuralı yorumu: Almanya'ya para kazandıracaksınız...

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, yabancı kuralının tekrardan gözden geçirileceği iddiaları üzerine çok sert açıklamalarda bulundu.

14 Mart 2019 Perşembe 12:57
Mehmet Demirkol'dan yabancı kuralı yorumu: Almanya'ya para kazandıracaksınız...

beIN Sports'ta yayınlanan "beIN Manşet" adlı programda yorumculuk yapan Mehmet Demirkol, TFF'nin geçmeye düşündüğü yabancı kuralını değerlendirdi.

İşte Mehmet Demirkol'un sözleri:

"Bu kural bir ara uygulanmıştı değil mi?''

"Bu kural bir ara uygulanmıştı değil mi? Yabancı kuralını kimse tartışmıyor. 2 tane de tesislere koysunlar, 2 tane de evinde otursun! Çok sıkılıyorum artık bu işten. Allah aşkına teknik direktörler arasında anket yapın, bunu kim istiyor? Bu yabancı kuralını isteyenlerle tanışmak istiyorum."

''Galatasaray 11 yabancıyla çıkıyor, bu mu?"

"Neden 6 o zaman, 3 yap! Galatasaray, Diagne'ye neden 10 kağıt verdi? Belki gidip Cenk Tosun'u alacaktı! Belki de Burak Yılmaz yarışına girecekti. Bu düşünülen kuralın bir faydası yok. Şu an birçok yerli oyuncu çıktı. İki tane yurt dışına gitmiş ateş gibi stoperin var, Ozan Kabak ve Merih Demiral gibi. Sıkıntı nedir? Galatasaray 11 yabancıyla çıkıyor, bu mu?"

''Almanya'ya para kazandıracaksınız''

"Dorukhan çıktı, Yusuf çıktı, iki Abdülkadir çıktı. Ya siz ne istiyorsunuz? Böyle bir şey olamaz. Bunun sonu bellidir, Almanya'ya para kazandıracaksınız. Almanya'daki Türklere para yağdıracaksınız. Burada başka numara var. Aklıma menajerleri zengin etme geliyor."

"Umarım bu bir nabız yoklamadır''

"Umarım bu bir nabız yoklamadır, bu karar alınmamıştır. Kulüpleri batıracaksınız. Oyuncular İstiklal Marşı okusun diye mi yapıyorsunuz bunu? 3 oyuncu İstiklal Marşı okuyor diye, bunu 5 oyuncuya mı çıkaracaksınız? Hakikatten mantıksız, lütfen bir daha düşünün."

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 12:57
  1. Mehmet Demirkol
  2. Yabancı kuralı
  3. TFF

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