Mehmet Demirkol'dan Fenerbahçe sözleri: Obradovic, 2 saatini futbol takımı için ayırsa faydası olur
Futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki son durumunu değerlendirirken çarpıcı ifadelerde bulundu.19 Şubat 2019 Salı 13:05
Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, beIN Manşet programında Fenerbahçe gündemini değerlendirdi.
İşte Demirkol'un sözleri:
''Obradovic, 2 saatini futbol takımı için ayırsa faydası olur''
"Obradovic, 2 saatini futbol takımı için ayırsa faydası olur. Ciddi söylüyorum. Takımın başına geçsin demiyorum ama oluşturulacak kurulda yer alabilir. Böyle dev spor adamları bu işlerden anlar. Avrupa basketbolunun tartışmasız lideri."
''Bir sportif direktör 1 sene boyunca ıskalıyorsa ikinci yılda kalamaz''
"Bir sportif direktör 1 sene boyunca ıskalıyorsa ikinci yılda kalamaz. Comolli ısrarını anlamıyorum. Benzia, Slimani ve Frey’i bu takıma menajer olarak bile getirsem, o kulübün kapısını bir daha çalamam, utanırım. Şu Slimani’den formayı alamayan Frey’in takımda ne işi var? Büyük kulüp, test yeri değildir."
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