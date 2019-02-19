Mehmet Demirkol'dan Fenerbahçe sözleri: Obradovic, 2 saatini futbol takımı için ayırsa faydası olur

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, beIN Manşet programında Fenerbahçe gündemini değerlendirdi.

İşte Demirkol'un sözleri:

''Obradovic, 2 saatini futbol takımı için ayırsa faydası olur''

"Obradovic, 2 saatini futbol takımı için ayırsa faydası olur. Ciddi söylüyorum. Takımın başına geçsin demiyorum ama oluşturulacak kurulda yer alabilir. Böyle dev spor adamları bu işlerden anlar. Avrupa basketbolunun tartışmasız lideri."

''Bir sportif direktör 1 sene boyunca ıskalıyorsa ikinci yılda kalamaz''

"Bir sportif direktör 1 sene boyunca ıskalıyorsa ikinci yılda kalamaz. Comolli ısrarını anlamıyorum. Benzia, Slimani ve Frey’i bu takıma menajer olarak bile getirsem, o kulübün kapısını bir daha çalamam, utanırım. Şu Slimani’den formayı alamayan Frey’in takımda ne işi var? Büyük kulüp, test yeri değildir."