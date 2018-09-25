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Mehmet Demirkol'dan derbi değerlendirmesi: Şenol Güneş'in en tedbirli olduğu yer Kadıköy

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol 1-1 beraberlikle sonuçlanan Fenerbahçe Beşiktaş derbisi sonrasında teknik direktör Şenol Güneş'i sert sözlerle eleştirdi.

25 Eylül 2018 Salı 02:35
Mehmet Demirkol'dan derbi değerlendirmesi: Şenol Güneş'in en tedbirli olduğu yer Kadıköy

Mehmet Demirkol, 1-1 sona eren Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin ardından beIN Sports'ta değerlendirmelerde bulundu.

Mehmet Demirkol, Şenol Güneş'e dikkat çekerken, ''Şenol hocanın hayatında en tedbirli olduğu yer Kadıköy. Münih'e giderken bile çok tedbir düşünmüyor. Geçen sene Bayern Münih'e deplasmanda Vagner Love'la çıktı. Öndeki 4 isimden 3'ünün yerini değiştirmek bilmiyorum ne kadar doğru. Bir pozisyonu bir pozisyonla doldurmak gerekiyor'' diye konuştu.

''Hasan Ali'nin oyununu Adriano'ya benzettim''

Hasan Ali'ye ayrı parantez açan Demirkol, ''Hasan Ali, maçın yıldızı. Fenerbahçe'de Ayew ikinci. Slimani gol bölgesi dışında çok enerji harcıyor. Benzia'nın fark yaratacağı gözüküyor. Slimani'nin oyuna biraz daha yaklaşması lazım. Ayew ve Aatıf'ın kanat oyunu ise içeri kıvrılarak oynasalar arkadaki beklerin oyuna çok katılması lazım. Hasan Ali merkeze kayarak oynadı. Adriano'nun oyununa benzettim. Fenerbahçe'nin savunmada ikilileri bulması lazım. Savunmayı nasıl toparlayacak? Düşünüyorum düşünüyorum bulamıyorum'' dedi.

''Şenol hoca stoperlerin top almasına neden izin verdirmedi?''

Beşiktaş'ın taktik anlayışına da değinen Demirkol, ''Şenol hoca, Fenerbahçe'nin stoperlerine top aldırtmadı. Harun hep uzun oynadı. Ama Fenerbahçe'nin stoperlerinin ayakları titriyor. Acaba Şenol hocanın Beşiktaş'ı stoperlerin top almasına izin verip, öyle bir pozisyon bulabilir miydi?'' ifadelerini kullandı.

 

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 02:35
  1. Mehmet Demirkol
  2. Şenol Güneş
  3. Fenerbahçe
  4. Beşiktaş

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