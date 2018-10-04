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Mehmet Demirkol'dan Belhanda'ya sert sözler: Sen hiç fırça yemedin mi?

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Galatasaray'ın Porto'ya mağlup olduğu maç sonrasında Belhanda'nın ekranlara yansıyan gülme görüntüleri sonrası sert sözlerle eleştirdi.

04 Ekim 2018 Perşembe 14:14
Mehmet Demirkol'dan Belhanda'ya sert sözler: Sen hiç fırça yemedin mi?

beIN Haber'de değerlendirmelerde bulunan Mehmet Demirkol şunları söyledi:

"Böyle bir maçtan sonra üzerinde Porto forması varken gülüyorsan birilerine mesaj göndermek içindir. 3 kişi konuşurken 2 kişi gülmüyor sadece 1 kişi gülüyorsa orada komik bir şey konuşulmuyor demektir. Fatih hoca ile hiç antrenmana çıkmadın mı kardeşim? Hiç fırça yemedin mi? Başka kulüpte olsa belki normal karşılanır ama bu hareket Galatasaray'da normal karşılanmaz. Belhanda mutlaka bunun açıklamasını yapmalı."

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 14:14
  1. Mehmet Demirkol
  2. Galatasaray
  3. Younnes Belhanda
  4. Porto
  5. Şampiyonlar Ligi

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