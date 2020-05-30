  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Mehmet Demirkol: Yabancı sınırı eşittir Alman kulüplerini zengin etme projesi

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, TFF'nin yabancı kuralını tekrardan gözden geçireceği iddiası üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 13:05:00 -
Mehmet Demirkol: Yabancı sınırı eşittir Alman kulüplerini zengin etme projesi

Süper Lig'de yabancı sınırı tartışmaları yeniden başladı. Yabancı oyuncu sayısının 6 sahada, 2 kulübüde olarak düşürülmesi gündeme geldi. Mehmet Demirkol, yabancı sınırı söylentilerine sert tepki gösterdi.

Yabancı sınırına tepki

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Mehmet Demirkol, "Yabancı sınırı eşittir Alman kulüplerini zengin etme projesi. 2 bin mark kazansın diye Almanya'ya yolladığın gurbetçinin oğlu için 2 milyon euro bonservis ver. Zekice." ifadelerini kullandı.

Yabancı sınırının düşürülmesi halinde Türk kulüplerinin Almanya'daki gurbetçi futbolcularımızı yüksek bonservis ödeyerek transfer edeceğini vurgulayan Mehmet Demirkol, böylelikle Bundesliga ekiplerine para akışı olacağını dile getirdi.

Hürriyet Gazetesi Spor Müdürü Mehmet Arslan, yeni sezonda yabancı oyuncu kuralının 12 olacağını söylemişti. Ardından 6'sı sahada, 2'si kulübede olmak üzere toplam 8 yabancı kuralının uygulanacağını belirten Mehmet Arslan, TFF Yönetim Kurulu'nun yabancı futbolcu sayısının kesinlikle sınırlandırmak istediğine vurgu yapmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı