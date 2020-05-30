Mehmet Demirkol: Yabancı sınırı eşittir Alman kulüplerini zengin etme projesi
Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, TFF'nin yabancı kuralını tekrardan gözden geçireceği iddiası üzerine değerlendirmelerde bulundu.
Süper Lig'de yabancı sınırı tartışmaları yeniden başladı. Yabancı oyuncu sayısının 6 sahada, 2 kulübüde olarak düşürülmesi gündeme geldi. Mehmet Demirkol, yabancı sınırı söylentilerine sert tepki gösterdi.
Yabancı sınırına tepki
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Mehmet Demirkol, "Yabancı sınırı eşittir Alman kulüplerini zengin etme projesi. 2 bin mark kazansın diye Almanya'ya yolladığın gurbetçinin oğlu için 2 milyon euro bonservis ver. Zekice." ifadelerini kullandı.
Yabancı sınırının düşürülmesi halinde Türk kulüplerinin Almanya'daki gurbetçi futbolcularımızı yüksek bonservis ödeyerek transfer edeceğini vurgulayan Mehmet Demirkol, böylelikle Bundesliga ekiplerine para akışı olacağını dile getirdi.
Hürriyet Gazetesi Spor Müdürü Mehmet Arslan, yeni sezonda yabancı oyuncu kuralının 12 olacağını söylemişti. Ardından 6'sı sahada, 2'si kulübede olmak üzere toplam 8 yabancı kuralının uygulanacağını belirten Mehmet Arslan, TFF Yönetim Kurulu'nun yabancı futbolcu sayısının kesinlikle sınırlandırmak istediğine vurgu yapmıştı.