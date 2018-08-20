Mehmet Demirkol: Türkiye'deki gelmiş geçmiş en iyi libero!

Mehmet Demirkol'un açıklamaları şöyle;

Onyekuru'nun çalımının biraz daha gelişmesi lazım. Bunu çalışarak geliştirebilir. Onyekuru, Bruma’dan daha dengeli yere basıyor. Terim bütün orta saha oyuncularının alan katedebilecek futbolcu olmasını istiyor. Terim'in oyundan memnun olmadığı çok netti. Geçen seneki iç saha performansından çok uzak bir oyundu. Emre Akbaba'nın vasat olma hakkı yok. Sürekli yıldız olması lazım. Emre Akbaba doğru zamanda doğru yere gelmiş gibi görünüyor. Emre Türkiye'de yükseldi ama yerli değil, Fransa altyapısından.

"Şampiyonlar Ligi'nde önemli işler yapabileceğini düşünüyorum"

Galatasaray Belhanda'ya 13 milyon Euro yatırdı. Değersizse gönderebilirsiniz ama ben Şampiyonlar Ligi'nde önemli işler yapabileceğini düşünüyorum. Belhanda için beklenti Sneijder düzeyinde. Bu yanlış. Belhanda hiçbir zaman olağanüstü bir oyun oynamadı.

"Gelmiş geçmiş en iyi libero Fernando"

Galatasaray biraz dengeli bir grupta Şampiyonlar Ligi’nde yükselir. Türkiye'de gelmiş geçmiş en iyi libero Fernando Reges'tir ama Fatih Hoca onu öyle kullanmıyor.