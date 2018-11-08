Mehmet Demirkol: Terim başkan değil sahada olmak ister

Spor yazarı ve yorumcu Mehmet Demirkol, BeIN Manşet programında gündeme ilişkin konularda açıklamalarda bulundu. İşte Demirkol'un açıklamaları...

Benzia, Galatasaray maçından sonra yaptığı paylaşımı hemen sildi. Bekleneni çok veremedi. Çok yetenekli duruyor ama oyuna çok fazla katkısı olmadı. Belli ki Benzia’nın transferi tartışmalı bir karar.

''ALEX GİBİ DEĞERLENDİRİLEBİLİR''

Sportif olarak bütün oyuncuların performansına bakıyorum, vasatı aşan çok yok. Jailson’da yükseliş vardı, o da gitti tokat attı. Slimani’de büyük bir düşüş var. Frey parlak gelmeye başladı. Valbuena’nın geçen sezon oynatılmaması gerektiğini söyleyenlerden birisiyim. O oyunun içerisinde zarar veriyordu. 4-4-1-1’de görev alması gerektiğini düşünüyorum. Alex’te olduğu gibi değerlendirilebilir.

''BU SEZON YANDI''

Fenerbahçe’nin O’nun kalitesine ihtiyacı var. Fenerbahçe’nin mayıs ayından önce yeni bir teknik direktörle anlaşma yapmayabileceğini düşünüyorum. Bu sezon yandı. Önümüzdeki sezon için hazırlık yapılıyor.

''FATİH HOCA SAHADA OLMAK İSTER''

Koeman’ın yerel ligdeki yaşananları tıpkı Fatih Terim’de olduğu gibi uluslararası arenaya taşımasını eleştiriyorum. Fatih Terim, her şeyi yönetmek ister ve yönetir de. İçeride de eleştiren çok kişi var, dışarıda da. En güçlü olmak istiyor. Başkan olmak istiyor diyorlar, istemez. Fatih Hoca, sahada olmak ister.