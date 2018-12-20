Mehmet Demirkol Cenk Tosun'un yeni takımını açıkladı!

Beşiktaş'ta gözler Ocak ayında yapılacak ara transfer dönemine çevrilmiş durumda. Sezonun ilk yarısında özellikle gol yollarında büyük sıkıntı çeken ve eldeki forvet oyuncularından beklediği verimi alamayan siyah-beyazlılar, takımın en skorer isimlerinden biri olan Cenk Tosun'u geri getirmek için tüm şartları zorlama kararı aldı.

Beşiktaş yönetimi, geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde İngiltere'nin Everton takımına satılan Cenk'i yeniden takıma kazandırmak istiyor. Hatta bu konuda birkaç kez İngiliz ekibinin nabzını yoklayan yetkililer, bu kez Erevton'lı yetkileleri ikna etmeye kararlı.

Everton'da yerine futbolcu aranıyor

Aslında Pepe'nin sözleşme feshi sürecinde özellikle İspanya basınında çıkan iddialar Beşiktaş'ın elini kolunu bağlamış durumda.... Siyah-beyazlıların talip olduğu oyuncular, menajerleri ve takımları, işi yokuşa sürmeye başladı. Tüm bu sıkışık ortamda hedef döndü dolaştı ve yeniden Cenk Tosun'a yöneldi.

Everton'un yerine oyuncu aradığı ortamda Cenk'in forma şansının neredeyse ortadan kalkması üzerine kiralama görüşmelerine birz kez daha başlanması kararı alındı. Bu görüşmeler sırasında Cenk Tosun için 1.5 yıllık süreçte ödenecek kiralama ücretinin, Cenk için Beşiktaş'a ödenmeye devam eden bonservis ücretinin taksitlerinden düşülmesi önerilecek.

Bu haberler ilgili konuşan beİN Sports yorumcusu Mehmet Demirkol, "Cenk Tosun, 'Everton'da param tıkır tıkır yatıyor, ayrılmam' diyebilir. Ancak Cenk Tosun, Beşiktaş'a oynamak için gelirse o başka bir şey. Cenk Tosun yurt dışındaki en başarılı temsilcilerimizden. İspanya'ya gidebilir. Zaten başta gitmesi gereken yer orasıydı. Peynir, ekmek gibi gol atar orada. Everton'dan ayrıldıktan sonra bir dolu seçenek var." ifadelerini kullandı.