Mehmet Demirkol: 2 milyon Euro alıp şikayet ediyor!

İşte Mehmet Demirkol'un Hasan Ali Kaldırım ile ilgili yorumları;



"Hasan Ali derbideki gibi oynamaya devam etmek zorunda. Eğer öyle oynarsa da gelecek sezon Avrupa'nın 5 büyük liginde izleriz onu."



Ama maç sonunda yaptığı açıklamalar garip. Yoruldum falan. 30 yaşındasın ve futbol oynuyorsun, daha ne istiyorsun? Ne yorgunluğundan bahsediyorsun? 2 milyon euro alıyorsun, şikayet edecek ne var? Oynayacaksın, çalışacaksın, işin bu."



"Bu kadar güzel oynamışsın çıkıp, 'Çok maç oynuyorum, yoruluyorum' diyorsun. Top oynuyorsun ya top. Hastanenin acilinde 48 saat görev mi yaptın? Üzerindeki Fenerbahçe formasını Lefter giyiyordu. Ben o formayı 9 yaşında pazardan almıştım. Yapma Hasan Ali."