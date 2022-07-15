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Gündem Mehmet Ceyhan Halk TV'de konuştu! Yine aynı terane
Gündem

Mehmet Ceyhan Halk TV'de konuştu! Yine aynı terane

Pandemi sürecindeki çelişkili açıklamalarıyla tanınan ve kamuoyunda "rüzgar gülü" olarak nitelendirilen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, uzun bir aradan sonra yine kafa çıkardı.

Yeniakit Publisher
2022-07-15 12:34:00 -
Mehmet Ceyhan Halk TV'de konuştu! Yine aynı terane

Pandemi sürecindeki çelişkili açıklamalarıyla tanınan ve kamuoyunda "rüzgar gülü" olarak nitelendirilen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, uzun bir aradan sonra yine kafa çıkardı. 

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre haftalık koronavirüs vaka sayısı 117 bin 95 oldu. Ancak CHP'nin yayın organı Halk TV’de konuşan Ceyhan, “Günlük vaka sayımız salgının başından beri en yüksek noktada. Vaka sayısı açıklananın en 40 katı” iddiasında bulundu.

Pandemi döneminde önce kendisini Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi olarak tanıtan, ancak daha sonra geri adım atıp, "Ben Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi değilim. Açıklamalarım Sağlık Bakanlığı'nı bağlamaz" diyerek çark eden, Kovid-19 ilk çıktığında "Maske koruyucu değil" ifadesini kullanan, birkaç ay sonra ise "Maskesiz sokağa çıkanlar cezalandırılmalı" diyecek kadar yön değiştiren "rüzgar gülü" Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, pek çok konuda kamuoyunun tepkisini çekmişti. 

 

 

 

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Yorumlar

zeki

ALLAH CEZANI VERSİN DEVŞİRME MEMO SANA FROF ÜNVANI VERENİN ......

Aaaaaa

Gezi zekalı 49 katı olsa haftada 4 küsür milyon insan demek aylık 12 miluon demek buna inananlarda bunun gibi gezi zekalı
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