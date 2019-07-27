Mehmet Cemali Dinçer kimdir? Mehmet Cemali Dinçer Yaşar Üniversitesi rektörü oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine seçilme ve Rektör atamalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre, Prof. Dr. Mehmet Cemali Dinçer Yaşar Üniversitesi Rektörü oldu. Mehmet Cemali Dinçer, İzmir’de Yeni Asır gazetesinin genel müdürlüğü görevinde de bulundu. Daha sonra İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde İletişim Fakültesi ile Bilgisayar Bilimleri Fakültesi’ni kuran Dinçer, 2006 yılında İzAIR (İzmir Hava Yolları) genel müdürlüğü görevinde bulundu. İşte Yaşar Üniversitesi rektörü olan Prof. Dr. Mehmet Cemali Dinçer biyografisi.

Mehmet Cemali Dinçer kimdir?

Prof. Dr. Mehmet Cemali Dinçer; Endüstri Mühendisliği Bölümü, Rektör Prof. Dr. Cemali Dinçer, ODTÜ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Ardından NATO bursu ile ABD’deki Stanford Üniversitesi’ne giden Dr. Dinçer, burada endüstri mühendisliği ve istatistik yüksek lisansı ile endüstri mühendisliği ve mühendislik yönetimi alanında doktora yaptı. Bilkent Üniversitesi kurulurken Endüstri Mühendisliği Bölümü’ne katılmak üzere ABD’den davet alan Dr. Dinçer, 1986 yılında Bilkent Üniversitesi’nin ilk akademik kadrosunda yer aldı. 10 yıl Bilkent Üniversitesi’nde çalıştıktan sonra özel sektöre geçen Dr. Dinçer, İzmir’de Yeni Asır gazetesinin genel müdürlüğü görevinde de bulundu. Daha sonra İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde İletişim Fakültesi ile Bilgisayar Bilimleri Fakültesi’ni kurdu. 2006 yılında İzAIR (İzmir Hava Yolları) genel müdürlüğü görevinde de bulunan Prof. Dr. Dinçer, 2011’de İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Mühendislik Fakültesi Dekanı ve Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı olarak çalıştı. İstanbul’un ardından tekrar İzmir’e dönen Dr. Dinçer İEÜ Rektör Yardımcılığı görevlerinin ardından Eylül 2014’den itibaren Yaşar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünde çalışmaya başladı. Önce Akademik Ofis Direktörlüğü görevini yürüten Prof. Dr. M. Cemali Dinçer 1 Haziran 2015 tarihinde Üniversite Rektörlüğü’ne atandı.