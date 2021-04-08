Mehmet Boynukalın görevi bıraktı mı görevden alındı mı?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 24 Temmuz 2020 günü kılınan Cuma namazı ile yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii'ne 3 imam ve 5 müezzin atandığını çıklayarak, Ayasofya Camii Baş İmamı görevine Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Boynukalın’ın atandığını söylemişti.

Mehmet Boynukalın Ayasofya Camii imamı görevini bıkaktı

Ayasofya Camii İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeki akademik görevine geri döndü. Mehmet Boynukalın ne demişti?

Kadına yönelik şiddet, İstanbul Sözleşmesi ve faiz gibi konularla ilgili Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’de buyrulan ayetleri referans alarak sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Mehmet Boynukalın, başta karanlık Odatv olmak üzere solak medya ve CHP zihniyetine sahip kişilerin hedefi haline getirildi. Birgün, Cumhuriyet, Sözcü gibi kağıt parçası solak meydanın hedefine koyduğu Mehmet Boynukalın’ı AK Partili bazı isimlerin de eleştirmesi mütedeyyin kesimleri üzmüştü.

Mehmet Boynukalın'a kadın cinayetleri ve faiz tepkisi

Mehmet Boynukalın, 8 Mart'ta sosyal medya hesabından "Sürekli 'kadın cinayetleri' vurgusu, kadını erkeğe düşman etmeye çalışan bir sloganik medya propagandasıdır" paylaşımı yaptı, "kadın veya erkek diye ayrım yapmadan masum bir insanı öldürenin cezası kısas yani ölüm olmalıdır; Kur'an'ın hükmü budur" paylaşımı yapmıştı. Boynukalın’ın bu açıklaması AK Parti içindeki bazı isimlerde eleştiri almıştı.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, katıldığı bir televizyon programında Boynukalın’a şu sözlerle tepki göstermişti: “Bu iki açıdan yanlış. Birincisi Ayasofya Cami İmamı böyle bir konuda tweet atmamalı bence. O yüzden herkes kendi işini yapmalı diye düşünüyorum. Ayasofya'da yapılan konuşmalar kadın, erkek herkesi kuşatan konuşmalar olmalı."

Mehmet Boynukalın faiz açıklaması

Mehmet Boynukalın, faiz konusunda da yaptığı açıklamaya yine AK Parti’den tepki gelmişti. Boynukalın, “Faizin azaltılması ve sonunda tamamen kaldırılması hem İslam'ın hem de aklın gereğidir. Güçlü ekonomilerde faiz % 0-1 arasında. O sebeple faizcilerle mücadele etmek de İslam'ın bir emridir. Önceki tivitim biraz da bununla ilgilidir.” Boynukalın’ın bu açıklamasına AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan’dan eleştiri gelmiş, Turan, “Ayasofya’nın açılışı gibi tarihi bir meydan okumayı gölgede bırakacak bir tavırla sürekli polemiklerin içinde olmanız Ayasofya için bedel ödeyen herkesi üzmekte!” demişti.