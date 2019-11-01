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Gündem

Mehmet Bekaroğlu’ndan Laikçi Kemalistleri kızdıracak sözler!

Metroda cübbeli bir vatandaşın özellikle kameraya alınıp zoom yapılması sosyal medyada tepkilere yol açmıştı. Görüntüye tepkiler sürerken CHP'li Mehmet Bekaroğlu'nun, "Bu vatandaşa yapılanla şort giyen kadına yapılan arasında ne fark var?" sözleri sosyal medyada Trend Topic oldu.

2019-11-01 12:29:00 - 2019-11-01 12:33:33
Mehmet Bekaroğlu’ndan Laikçi Kemalistleri kızdıracak sözler!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarından farklı farklı görüntüler sosyal medyada yayılırken metrodaki çekilen bir video ise tepkilere yol açtı. Bayram kutlamaları sırasında metroda kameraya yansıyan görüntüde, cübbeli adama özellikle kamera açısına alınıp zoom yapıldı. Sosyal medyada tepkilerin çığ gibi yağdığı görüntüye ise CHP'li milletvekili Mehmet Bekaroğlu da tepki gösterdi.  

"Ne farkı var?"

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında metroda bir kişinin cübbeli ve sarıklı bir vatandaşı çektiği görüntülere, "Bu vatandaşa yapılanla şort giyen kadına yapılan arasında ne fark var?" diyerek tepki gösterdi.

Bekaroğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bunu yapanlar bu ülkeye ve bu millete kötülük ediyorlar; tüm inanç ve yaşam tarzı grubundaki makul insanlar bu yobazların kötülüklerini etkisiz kılacaklardır." dedi.

Bekaroğlu'nun sözleri Twitter'da en çok konuşulan konular arasında birinci sırada yer aldı.

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Yorumlar

BARIŞ

Niye kızdırsın CHP’lileri? Yobazlık yobazlıktır. Mini eteğe, içkiye karışmak da yobazlıktır, başörtülüye sarıklıya karışmak da yobazlıktır. 
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ahmet

bozuk saat bile gunde 2 kez DOGRUYU gosterir derler. gercekmis:)
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