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Medya Mehmet Barlas'tan Erdoğan'a tarihi çağrı
Medya

Mehmet Barlas'tan Erdoğan'a tarihi çağrı

Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, Kahramanmaraş depremiyle birlikte "Deprem öldürmez, bina öldürür" gerçeğiyle bir kez daha yüzleştiğimizi belirtti.

Yeniakit Publisher
2023-02-07 11:34:00 -
Mehmet Barlas'tan Erdoğan'a tarihi çağrı

Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, Kahramanmaraş depremiyle birlikte "Deprem öldürmez, bina öldürür" gerçeğiyle bir kez daha yüzleştiğimizi belirtti. "Son 20 yılda kentsel dönüşümde çok büyük adımlar atıldı. Bazı şehirler ve ilçeler yeniden kuruldu. Ama yine de kayıpların önüne geçemedik" diyen Barlas, "Şehirler yeniden kurulurken kurallardan hiç taviz verilmemeli. Cezalar çok caydırıcı olmalı. Kaçak yapılaşmaya ve uyanık müteahhitlere asla göz açtırılmamalı" ifadelerini kullandı. 

 

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