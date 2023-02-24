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Medya Mehmet Barlas'tan bomba "Erdoğan" yazısı! Açık açık söyledi
Medya

Mehmet Barlas'tan bomba "Erdoğan" yazısı! Açık açık söyledi

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, "2023 seçimlerinde tartışacağımız tek konu, depreme dayanıklı şehirlerin kurulması olacak. Seçmen inandırıcı bulduğu adaya oy verecek. Halkın bu konuda ferasetine çok güveniyorum. 20 yıldır beni hiç yanıltmadı." dedi.

Yeniakit Publisher
2023-02-24 10:52:00 -
Mehmet Barlas'tan bomba "Erdoğan" yazısı! Açık açık söyledi

 

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, "2023 seçimlerinde tartışacağımız tek konu, depreme dayanıklı şehirlerin kurulması olacak. Seçmen inandırıcı bulduğu adaya oy verecek. Halkın bu konuda ferasetine çok güveniyorum. 20 yıldır beni hiç yanıltmadı." dedi. 

Barlas yazısında, "2023 seçimlerinin "Türkiye için kader seçimi" olduğunu hep yazdık. Şimdi 6 Şubat depreminden sonra önemi daha da arttı. Seçimlerden sonra sadece deprem bölgesinde güvenli konut hamlesi başlatmayacağız. Tüm Türkiye'de bu dönüşümü sağlamalıyız. Bu dünyaya örnek olacak bir proje. Bunu gerçekleştirmek için "güçlü ve tecrübeli bir yönetime" ihtiyaç var. Seçimlerde Türkiye seçmeninin karşısına büyük ihtimalle iki aday çıkacak. Bu adaylardan biri Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bugüne kadar yapacağım dediği her şeyi yaptı. Bunu birçok doğal afette gördük. Bugün de destekleyen veya desteklemeyen tek bir kişi, "Erdoğan vaat ettiği konutları 1 yıl içinde yapamaz" diyemiyor. Oyunu verse de vermese de her vatandaş Erdoğan'ın depremzedeleri çaresiz bırakmayacağını biliyor." düşüncesini dile getirdi.

 

 

 

 

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