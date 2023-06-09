Mehmet Baransu hakkında beraat kararı!

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Baransu Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Şikayetçi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ise avukatı temsil etti.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın 10-23 Mayıs 2016 tarihleri arasında haberdar.com isimli internet sitesinde yayınlanan "Mehmet Baransu Balyoz Gerçeklerini Yazdı" ve diğer başlıklı yazılarında Çetin Doğan ve Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi heyetine karşı hakaret ve iftira içerikli yazılar yazdığı ve yazı dizisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içerikli yorumların da yapıldığı belirtilerek dava açıldığını hatırlattı.

Sanık hakkındaki davanın 12 Kasım 2019 tarihinde açıldığını belirten savcı, Basın Kanunu 26. maddesine göre 4 aylık süre geçtikten sonra dava açıldığı gerekçesiyle düşme kararı verilmesini talep etti.

Söz verilen sanık Mehmet Baransu, mütalaaya katıldığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı ise mütalaaya katılmadıklarını ve sanığın cezalandırılması gerektiğini söyledi.

Hakim, yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olduğu gerekçesiyle sanığın beraatine hükmetti.

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Baransu'nun, Balyoz davasında Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef alacak şekilde belgeler ürettiği ve delilleri manipüle ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında aldığı cezadan dolayı tutukluluğu devam ediyor.