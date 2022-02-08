İlahiyatçı Prof. Azimli'den Efendimiz'e (SAV) hakaret! Rektörlük soruşturma başlattı

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Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Azimli, "Siyeri Farklı Okumak" adlı kitabında, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (SAV) hakkında haddi aşan ifadeler kullandı.

Yüceliğin soydan gelmediğini anlatan Prof. Dr. Mehmet Azimli, Efendimiz (SAV) ve babası için şu ifadeleri kullandı:

Prof. Azimli, yüceliğin soyla ilgisi olmadığını anlatmak için bu ifadeleri kullandığını belirtti.

Hitit Üniversitesi Rektörülüğü, Prof. Azimli'nin ifadelerinin Peygamberimize (SAV) saygısızlık olduğunu açıkladı.

Üniversite rektörlüğü tarafından yapılan Prof. Azimli'ye ilişkin yapılan açıklamada, "Üniversite yönetimi olarak, Hz. Peygamber Efendimiz ile ilgili kastı aşan hiçbir yakışıksız ifadeyi uygun görmemekte ve süreci yakından takip etmekteyiz." ifadeleri kullanıldı.