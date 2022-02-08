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İSLAM İlahiyatçı Prof. Azimli'den Efendimiz'e (SAV) hakaret! Rektörlük soruşturma başlattı
İSLAM

İlahiyatçı Prof. Azimli'den Efendimiz'e (SAV) hakaret! Rektörlük soruşturma başlattı

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü, İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Azimli'nin Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e (SAV) ilişkin çirkin ifadeler kullanması sebebi ile hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-02-08 21:13:00 - 2022-02-08 21:26:01
İlahiyatçı Prof. Azimli'den Efendimiz'e (SAV) hakaret! Rektörlük soruşturma başlattı

 Yeniakit.com.tr 

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Azimli, "Siyeri Farklı Okumak" adlı kitabında, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (SAV) hakkında haddi aşan ifadeler kullandı.

Yüceliğin soydan gelmediğini anlatan Prof. Dr. Mehmet Azimli, Efendimiz (SAV) ve babası için şu ifadeleri kullandı:

Prof. Azimli, yüceliğin soyla ilgisi olmadığını anlatmak için bu ifadeleri kullandığını belirtti.

Hitit Üniversitesi Rektörülüğü, Prof. Azimli'nin ifadelerinin Peygamberimize (SAV) saygısızlık olduğunu açıkladı.

Üniversite rektörlüğü tarafından yapılan Prof. Azimli'ye ilişkin yapılan açıklamada, "Üniversite yönetimi olarak, Hz. Peygamber Efendimiz ile ilgili kastı aşan hiçbir yakışıksız ifadeyi uygun görmemekte ve süreci yakından takip etmekteyiz." ifadeleri kullanıldı.

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