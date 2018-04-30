Mehmet Ayan: Beşiktaş mağlubiyeti tamamen Şenol Güneş’e yazar...

Öncelikle şu ‘ Fatih Terim de Tudor kadar puan aldı yahu’cuları piste alalım! Sanıyorlar ki mesele Fatih hocanın sadece futbol bilgisi! Onun konsolidasyonu çalkalanmış G.Saray’ı bugüne taşıdı. Dursun bey sonrası Mustafa beyin gerçekleştiremediği camia liderliğini Fatih Terim pratize etti. Ne takım harika oynuyor, ne rakiplerini eziyor! Ancak kulübe ve imparatoru, mekan sahibi sıfatıyla duruma hakim.

Genler tekrar devrede. Gelenek gelecekle buluşuyor. Hem de hocanın daha önce birlikte çalıştığı en fazla 4-5 oyunculuyla. Fatih Hoca, gen havuzunu doldurduğu için G.Saray buralarda ve 270 dakika kala en büyük şampiyonluk adayı konumunda.

MAÇA gelince! Beşiktaş mağlubiyeti tamamen Şenol Güneş ’e yazar! Negredo sakatlandıktan sonra Love otururken oyuna Lens’i atması ve Babel’i 9’a çekmesi oyunu rakibe verdi. Çünkü 50-61 arası 2’si Babel biri Q7 ile 3 net pozisyon kaçıran Beşiktaş’ta bitirici ihtiyacı çok ortadaydı.

ÇEVİREBİLİRDİ...