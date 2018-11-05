Mehmet Aurelio'lu Çorum Belediyespor fırtına gibi! 4-1
Teknik direktörlüğünü Mehmet Aurelio'nun yaptığı Çorum Belediyespor kendi sahasında İstanbul Bağcılar'ı 4-1'lik skorla mağlup etti.05 Kasım 2018 Pazartesi 03:14
Çorum Belediyespor bugün Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda İstanbul Bağcılar SK’yı konuk etti. Çorum Belediyespor sahadan 4-1'lik skorla galibiyetle ayrıldı.
Bu galibiyetin Çorum Belediyespor mücadele ettiği TFF 3. Lig 3. Grupta 2. sıraya yükselirken konuk ekip İstanbul Bağcılarspor ise 16.sırada yer aldı.
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