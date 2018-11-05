0553 313 94 23
impression

Mehmet Aurelio'lu Çorum Belediyespor fırtına gibi! 4-1

Teknik direktörlüğünü Mehmet Aurelio'nun yaptığı Çorum Belediyespor kendi sahasında İstanbul Bağcılar'ı 4-1'lik skorla mağlup etti.

05 Kasım 2018 Pazartesi 03:14
Mehmet Aurelio'lu Çorum Belediyespor fırtına gibi! 4-1

Çorum Belediyespor bugün Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda İstanbul Bağcılar SK’yı konuk etti. Çorum Belediyespor sahadan 4-1'lik skorla galibiyetle ayrıldı. 

Bu galibiyetin Çorum Belediyespor mücadele ettiği TFF 3. Lig 3. Grupta 2. sıraya yükselirken konuk ekip İstanbul Bağcılarspor ise 16.sırada yer aldı.

 

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 03:14
  1. Çorum Belediyespor
  2. Mehmet Aurelio
  3. TFF 3.Lig 2.Grup
  4. İstanbul Bağcılar Spor Kulübü
  5. Bağcılar Spor Kulübü

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Serdar Ali Çelikler'den çarpıcı yorum: beIN Sports'a özeti hazırlayan %100 Galatasaraylı
    1. Serdar Ali Çelikler'den çarpıcı yorum:..
    2. Erman Toroğlu'ndan Ünal Karaman'a..
    3. Mehmet Aurelio'lu Çorum Belediyespor..
    4. Bursaspor Teknik Direktörü Samet..
    5. Tarık Çamdal'dan kaza açıklaması:..
    6. Tümer Metin'den Burak Yılmaz'a çok..
    7. Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal..
    8. Almanya'da Müslüman kadınlara hakaret..
    9. Prens bin Talal zaman istedi: Yüzde..
    10. Darbeci Sisi Mısır'ın geleceğini..
    11. Suriyeli çocuğun acı ölümü!
    12. Başkan Erdoğan İstanbul'da
    13. Elazığ'da donma tehlikesi geçiren kişi..
    14. İzmir'de hastane yangını! Hastalar...
    15. Doğu Türkistan’daki Çin zulmü hüngür..
    16. Melih Gökçek'ten yerel seçim ve..
    17. Suriye'den ABD'ye tepki! İran'a destek
    18. Meteoroloji uyardı! Yarına dikkat
    19. Pakistan'ı sokağa döken başkana şok!
    20. Valilikten 'dini ant' açıklaması:..
    Fuat Oktay'la ilgili hiç bilinmeyen ayrıntı
    Fuat Oktay'la ilgili hiç bilinmeyen ayrıntı
    Numan Kurtulmuş çok net konuştu... AK Parti'den EYT açıklaması!
    Numan Kurtulmuş çok net konuştu... AK Parti'den EYT açıklaması!
    HDP'li eski vekil, Irak'a kaçarken kalp krizinden öldü
    HDP'li eski vekil, Irak'a kaçarken kalp krizinden öldü
    Sapkınlık müptelası sözde yazardan 'oha' dedirten rezalet cümleler!
    Sapkınlık müptelası sözde yazardan 'oha' dedirten rezalet cümleler!
    Avrupa'da ilkokul öğrencisi çocuk, öğretmenini bakın nasıl Müslüman yaptı!
    Avrupa'da ilkokul öğrencisi çocuk, öğretmenini bakın nasıl Müslüman yaptı!

    Günün Karikatürü

    3 Kasım 2018
    İlber Ortaylı, "Bilgiler korkunç" dedi... Uygur Türklerine korkunç işkence!
    İlber Ortaylı, "Bilgiler korkunç" dedi... Uygur Türklerine korkunç işkence!
    Çözüm planları yine şaşırtmadı! 'Türkler buraya gelmesin'
    Çözüm planları yine şaşırtmadı! 'Türkler buraya gelmesin'