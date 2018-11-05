Mehmet Aurelio'lu Çorum Belediyespor fırtına gibi! 4-1

Çorum Belediyespor bugün Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda İstanbul Bağcılar SK’yı konuk etti. Çorum Belediyespor sahadan 4-1'lik skorla galibiyetle ayrıldı.

Bu galibiyetin Çorum Belediyespor mücadele ettiği TFF 3. Lig 3. Grupta 2. sıraya yükselirken konuk ekip İstanbul Bağcılarspor ise 16.sırada yer aldı.