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Mehmet Aurelio: Allah'ın bana verdiği en büyük hediye..

Aurelio, "Üç kızımdan ikisine 'Ayla' ve 'Aylin' isimlerini verdik. Diğer kızımın adı da Mahayla. Türkiye'yi ve Türk insanını çok sevdim. Ailem ve ben burada yaşamaktan çok mutluyuz." açıklamasını yaptı.

05 Kasım 2018 Pazartesi 18:49
Mehmet Aurelio: Allah'ın bana verdiği en büyük hediye..

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde doğan Marco Aurelio Brito Dos Prazeres'un hayatı, 2001 yılında Trabzonspor'a transfer olduktan sonra tamamen değişti.

Daha sonra transfer olduğu Fenerbahçe'de oynadığı dönemde Türk vatandaşlığına geçen ve adını Mehmet Aurelio olarak değiştiren eski milli futbolcu, Türk Milli Takımı'nın da ilk yabancı futbolcusu unvanını aldı.

Futbolu bıraktıktan sonra Brezilya'ya dönen Aurelio'nun Türkiye sevgisi, onu yeniden bu ülkeye getirdi. 

Türkiye Futbol Federasyonunun açtığı antrenörlük kursuna katılan Aurelio, Sakaryaspor ve Göztepe'de yardımcı antrenörlük yaptıktan sonra İzmir ekibinde Önder Özen'in istifasının ardından teknik direktörlük görevini üstlenmişti. 

 TFF 3. Lig ekiplerinden Çorum Belediyespor'da teknik direktör olarak göreve başlayan Mehmet Aurelio, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Milli Takımı formasını giymesini "Allah'ın kendisine verdiğini en güzel hediye" olarak nitelendirdi. 

Fenerbahçe'de oynarken Türk vatandaşı olduğunu belirten Aurelio, bir süre sonra dönemin Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim'in kendisini aradığını ve "Milli takımda oynamak ister misin?" diye sorduğunu anlattı.

- Üç kızından ikisinin adı "Ayla" ve "Aylin"

Bu teklife sevinerek "Evet" dediğini dile getiren Aurelio, "Burada milli formayı giydim. Hatta çocuklarım burada dünyaya geldi. Eşimle ben 'Ayla' ve 'Aylin' ismini çok beğeniyorduk. Üç kızımdan ikisine 'Ayla' ve 'Aylin' isimlerini verdik. Diğer kızımın adı da Mahayla. Türkiye'yi ve Türk insanını çok sevdim. Ailem ve ben burada yaşamaktan çok mutluyuz." diye konuştu.

Mehmet Aurelio, Türkler ve Brezilyalıların birbirine çok benzediğine dikkati çekerek, iki ülke insanının da sıcakkanlı olduğunu söyledi. 

Türk yemeklerini çok beğendiğini vurgulayan Aurelio, "Çok güzel Türk yemekleri var. Zaten Brezilya'da da insanlar eti çok seviyor. Burada da etle çok güzel kebap yapıyorlar ama benim favorim mercimek çorbası, kuru fasulye ve pilav. Tabii bana hepsi acısız olacak." ifadelerini kullandı.

- "Brezilya'ya sadece tatil için gidiyorum"

Daha önce Çorum'da yaşayan bir arkadaşının kendisine hep, "Çorum'un güzel bir yer olduğunu" söylediğini aktaran Aurelio, "İlk kez antrenör olarak buraya gelme fırsatı yakaladım. Güzel şehir ve insanları çok sıcak. Bana da çok iyi yaklaşıyorlar. Zaten Brezilya'ya sadece tatil için gidip geliyorum. Burada daha çok mutluyum. Brezilya'daki arkadaşlarım beni arıyor, 'İstanbul, Kapadokya, Ankara nasıl bir yer?' diye soruyor. 'Mutlaka bir kere gezmek gerekiyor. Çok güzel ülke, çok güzel şehirler var.' diyorum." diye konuştu.

- "Brezilya'daki gibi genç oyunculara şans tanıyorum"

Aurelio, teknik direktörlük hayatında önceliğinin Çorum Belediyespor'u bir üst lige taşımak olduğuna işaret ederek, "İnanıyorum ki bu hedefimize ulaşacağız, Çorum'da şampiyonluk yaşamak istiyorum. Teknik direktörlük hayatıma daha yeni başladım. Ondan sonra gelecek ile ilgili hedeflerimi belirleyeceğim. Brezilya'da teknik direktörler genç oyunculara şans tanıyor. Ben de burada onu yapmaya çalışıyorum ve genç oyunculara daha çok şans tanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 18:49
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