Mehmet Aslan kimdir? Şanlıurfa’da polisleri şehit eden Mehmet Aslan öldü mü, öldürüldü mü?

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen bir çalışma kapsamında takibe alınan şüphelinin bulunduğu araçtan ateş açıldığı belirtildi. Şanlıurfa'da silahla ateş açılması sonucu yaralanan komiser yardımcısı Abdullah Yasir Binici ile polis memuru Cemal Bozkurt şehit düştü. Olay yerinden kaçan şüpheli şahsın yakalanması için güvenlik güçlerimizce geniş çaplı çalışma başlatılmıştı.

Şanlıurfa’da polisleri şehit eden Mehmet Aslan öldürüldü mü?

Şanlıurfa’da 2 polisi şehit eden zanlı, kırsal bölgede girdiği çatışmada öldürüldü.Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’da 2 polisi şehit eden şahsı yakalamak için çalışmalarını sürdüren ekipler, Haliliye ilçesine bağlı Mardin yolu üzerindeki Kaynaklı kırsal Mahallesi yakınlarında izine ulaştı. Teslim ol çağrısına silahla karşılık veren zanlı ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada zanlı vurularak etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu iki polisi şehit eden katil hakkında yaptığı açıklamada "2 kahraman polisimize alçakça silah sıkan hain, Şanlıurfa Emniyetimizin operasyonu ile ölü geçirildi. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı.” diyerek şehitlerin kanının yerde kalmadığını açıkladı. Mehmet Aslan isimli kişinin sabıka kaydında pek çok suçun bulunduğu hapis yatıp serbest kaldığı ortaya çıkmıştı.