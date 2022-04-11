Mehmet Altıparmak: 'Çalıştığımız işlerden gol yedik, üzgünüz'

Bursaspor sahasında 2-1 mağlup ettiği Kocaelispor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kocaelispor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "İki takım için önemli bir maçı geride bıraktık. Maç bizim için daha önemliydi. Bir an önce galip gelip üst taraflara çıkmak istiyorduk. Rakibin konumu itibariyle neler yapacağını bir hafta boyunca çalıştık. Buna rağmen çalıştığımız ve yaptığımız işlerden gol yedik. Anlamsız bir şekilde kırmızı kartla oyun dışı kalan oyuncumuz oldu. Maçta iyi bir mücadele vardı. Tam yakalayacağımız anda gol yedik. Yediğimiz golden sonra oyuncumuz atıldı. Ona rağmen mücadeleyi sürdürdük. Rakip daha çok mücadele etti ve kazandı. Kocaelispor büyük bir camiadır. Kimse özel şeylerini saha içinde yapamaz. Bununla alakalı gerekeni yapacağız. İstemediğimiz bir mağlubiyet aldık. 7 önemli maçımız var. Bütün konsantrasyonu buna harcayacağız" dedi.