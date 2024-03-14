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Gündem Mehmet Altınöz kendini dev aynasında görüyor! 'İstanbul'u yüzde 30'la kazanacağız'
Gündem

Mehmet Altınöz kendini dev aynasında görüyor! 'İstanbul'u yüzde 30'la kazanacağız'

Yeniakit Publisher
2024-03-14 20:21:00 -
Mehmet Altınöz kendini dev aynasında görüyor! 'İstanbul'u yüzde 30'la kazanacağız'

Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Altınöz, almayı hayal ettiği oy oranını açıkladı.

Altınöz, Fatih ilçesindeki Kadırga Limanı Caddesi’nde esnafı ziyaret etti.

Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkanvekili Doğan Aydal, Halk TV canlı yayınında Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasını temenni ederken, Mehmet Altınöz ise kendilerini dev aynasında gördüklerini itiraf etti.

"Halkımızın, özellikle İstanbullu hemşehrilerimizin bize olan teveccühü gerçekten takdire şayan." diyen Altınöz, yüzde 30 oy oranıyla seçileceğini söyledi:

"Bizleri bağırlarına bastılar. 31 Mart akşamı da inşallah sandıklardan adeta bir patlama yapmak suretiyle Yeniden Refah Partisi muhteşem bir çıkış yapacak. Genel seçimlerde yapmış olduğumuz çıkışı yerel seçimlerde çok daha fazlasını yapmak suretiyle öngörümüz yüzde 30’la İstanbul'da birinci parti olacağız. Ve Türkiye'de de en çok belediye kazanan parti olacağız"

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Yorumlar

Ak seçmen

Seçime girmek öyle halk vs. tv lerde millete cumhur ittifakına sallamaya benzemez efendi. Alırsın cevabını sandıkta.
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