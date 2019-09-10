Mehmet Ali Şahin: Bunu gördüler

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin, çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin, HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemine ilişkin, "Bu, terörle mücadelede devletimize verilen en önemli destektir. Terörden çekmiş bu millet de annelerin soylu başkaldırışına destek olmalıdır." dedi.

Şahin, bir dizi ziyaretler için geldiği Karabük'ün Ovacık ilçesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Bu cesaretin sonucu"

Çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin soru üzerine Şahin, şunları söyledi:

"Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaşayan, anadili Kürtçe olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının PKK terör örgütünün iç yüzünü görmüş olmaları bakımından, terörle mücadele bakımından gelinen nokta son derece önemlidir. Yakın zamana kadar bazı anneler, gerek Galatasaray'da gerekse farklı yerlerde PKK'ya ve HDP'ye destek amacıyla bir araya gelirlerdi. Şimdi iş tersine döndü. Bu, Türkiye Cumhuriyeti devletinin, özellikle AK Parti iktidarının, PKK terör örgütüyle ve başta FETÖ olmak üzere diğer örgütlerle mücadelede almış olduğu mesafenin, orada yaşayan vatandaşlarımıza vermiş olduğu cesaretin sonucudur."

"Bunu gördüler..."

Şahin, artık onların da terör örgütünün Türkiye'ye, Türk insanına ve aynı zamanda orada yaşayan Kürt vatandaşlara zarar verdiğini gördüğünü dile getirerek, "Bunu gördüler. Ailelerinden söküp aldıkları, kandırdıkları çocuklar dağa götürülüyor, ya ölüm haberi geliyor ya da başka nedenlerle o çocuklar aileleri için kayıp telakki ediliyor. Özellikle anneler ve babalar da bu işe artık isyan etmeye başladı. Bu, terörle mücadelede devletimize verilen en önemli destektir. Terörden çekmiş bu millet de annelerin soylu başkaldırışına destek olmalıdır diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.