Mehmet Ali Erbil'in genişliği 'pes' dedirtti! Kızı Yasmin Erbil'in...

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Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından, ahlak dışı bir fotoğraf paylaştı. Erbil'in bu paylaşımına annesi Nergis Kumbasar ve babası Mehmet Ali Erbil'den "kalp ve alev" emojileri ile destek geldi.

Annesi de beğendi!

Son olarak bir taciz iddiası ile gündeme gelen Mehmet Ali Erbil, kızı Yasmin Erbil'in ahlak dışı kıyafetle çekip paylaştığı fotoğrafını beğendi.

FOX TV'deki, ahlaksızlığın zirve yaptığı "Yasak Elma" dizisinde de bir dönem rol alan Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından, ahlak dışı fotoğraflarını paylaşarak gündeme geliyor. Yine benzer bir fotoğraf paylaşan Erbil, kızlarına her fırsatta destek olduklarını söyleyen annesi Nergis Kumbasar ve babası Mehmet Ali Erbil'in beğenisini kazandı.