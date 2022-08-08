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Siyaset Mehmet Ali Çelebi yeni parti kararını duyurdu
Siyaset

Mehmet Ali Çelebi yeni parti kararını duyurdu

CHP'den istifa ettikten sonra AK Parti'ye katılacağı iddia edilen Bağımsız Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, bağımsız vekil olarak ülke çıkarlarını savunmaya devam edeceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-08-08 13:43:00 -
Mehmet Ali Çelebi yeni parti kararını duyurdu

CHP'den istifa ettikten sonra katıldığı Memleket Partisi'nden de istifa eden İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımda "Siyaseti bıraksam da Cumhur ittifakı derim!" demişti. Bu paylaşım çok konuşulurken Mehmet Ali Çelebi ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atılmıştı.

Eski CHP milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, katıldığı televizyon programında "Artık AK Parti'de diyebilirsiniz" dediği Çelebi'nin AK Partili yetkililerle görüştüğü iddiasını dile getirdi.

Sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yapan Çelebi, AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddiaları yalanladı. Çelebi paylaşımında şunları ifade etti:

"Bağımsız vekil olarak ülkemin çıkarlarını savunmaya devam edeceğim.

Söylediklerimin arkasındayım. Çok ciddi Egemenlik Mücadelesi veriyoruz. FETÖ-PKK mücadelesi kararlılıkla devam etmeli. Cumhur,bu konularda tutarlı.

Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Varolsun Yüce Türk Milleti!"

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