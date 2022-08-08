Mehmet Ali Çelebi, Şahan Gökbakar'ın da hedefinde! Çirkin üslubuyla hakaret yağdırdı..

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CHP'den ayrılan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Twitter hesabından yaptığı samimi itirafları sebebi ile bir anda muhalefetin hedefi haline geldi.

Çelebi, HDP-PKK ilişkisine dikkat çektiği mesajında 6'lı ittifakı eleştirerek, "PKK-Öcalan severlerin hoş görüldüğü denklemlerle işim olmaz net! Siyaseti bıraksam da 6+1 değil Cumhur ittifakı derim!" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, "Kaçacak" iftirası atanlara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz hain darbe girişimindeki dik duruşunu hatırlatan Çelebi, şunları söylemişti:

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz'da direnmese Türkiye'nin binlerce önemli ismi bugün hayatta olmayacaktı. Hepimiz katledilmiştik.

Şahan'ın hoşuna gitmedi!

İşi komedyenliği bir kenara bırakıp, siyasi paylaşımları ile gündemden düşmeyen Şahan Gökbakar, hakarete varan ifadelerle eski CHP'li Mehmet Ali Çelebi'yi hedef aldı.

Gökbakar, Çelebi için şu çirkin ifadeleri kullandı:

İnsanları yalan söyleyerek kandırmak, sahtekarlık dolandırıcılık yapmak her meslek grubunda suçtur. Ama nedense siyasette suç olmuyor. Mesela adam B partisinde, A partisine saydırıyor. Oy veriyorsun, seçiliyor. Sonra sövdüğü A partisine geçip, övgüler diziyor. Ee bu dolandırıcılık.

Bu işleri yapan siyasetçilerin, siyasetten men edilmesi lazım. Siyaset yapanlar ülkeyi yönetiyor. Önemli bir meslek yani. Kuralı kaidesi, etik anlayışı vs.. neden yok? Bu siyaset şekli medeni hiçbir ülkede yapılamaz. Biz de gelenek halinde...