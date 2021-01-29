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Gündem Mehmet Ali Çelebi kimdir? Mehmet Ali Çelebi nerenin milletvekili?
Gündem

Mehmet Ali Çelebi kimdir? Mehmet Ali Çelebi nerenin milletvekili?

Mehmet Ali Çelebi kimdir? Mehmet Ali Çelebi nerenin milletvekili? CHP'den istifa eden bu üç isim Muharrem İnce'nin kuracağı partiye katılacağı konuşuluyor. Peki, Mehmet Ali Çelebi kimdir?

Yeniakit Publisher
2021-01-29 19:27:00 -
Mehmet Ali Çelebi kimdir? Mehmet Ali Çelebi nerenin milletvekili?

CHP Milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy, Özcan Özel yaptıkları açıklama ile partilerinden istifa ettiklerini açıkladı. Gelişmenin ardından istifa eden millekvekillerinin hayatına dair ayrıntılar merak ediliyor. Peki, Mehmet Ali Çelebi kimdir?

Mehmet Ali Çelebi kimdir?

Mehmet Ali Çelebi, 23 Temmuz 1984’de Ankara’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Amasya’da tamamladı. İzmir Maltepe Askeri Lisesi’nden birincilikle mezun oldu.

Kara Harp Okulu’nu dördüncülükle bitirip 2007 yılında Teğmen rütbesini aldı. Makine Mühendisi olarak mezun oldu.

1 senelik eğitimden sonra askeri helikopter pilotu oldu. Askerlikten ayrıldıktan sonra uçak pilotluğu eğitimi aldı. CHP 35 ve 36.Kurultaylarında Parti Meclisi Üyesi olarak seçildi.

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