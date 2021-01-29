Mehmet Ali Çelebi ile Hüseyin Avni Aksoy, 3 sayfalık bir mektup yazıp, CHP yönetimine HDP ile kurulan ilişki, CHP’de 29 Ekim ruhunun 10 Aralık zihniyetinin hedefi haline getirilmesi gibi eleştiriler yöneltmişlerdi.

İki milletvekilinin CHP’den kopmasını önlemek için grup başkanvekili Özgür Özel bir görüşme yapmış, iki milletvekilini Kılıçdaroğlu ile bir araya getirmişti. Çelebi ve Aksoy’un Kılıçdaroğlu ile görüşmesinden bir sonuç çıkmadı.

Mehmet Ali Çelebi kimdir, Hüseyin Avni Aksoy, Özcan Özel hangi partiye katılacak?

CHP'den istifa eden üç milletvekilinin Muharrem İnce'nin kuracağı partiye geçmeleri bekleniyor.

CHP'de parti yönetimi ve politikalarına ilişkin eleştirilerini eleştiren ve Memleket Hareketi başlatan Muharrem İnce'nin kuracağı partiye geçeceği iddia edilen Yalova Milletvekili Özcan Özel, İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, parti yönetimini "kurucu değerlerden uzaklaşmakla" suçlayarak istifa etti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 3 milletvekilinin " bir başka parti ya da oluşuma katılmak için yapılan kişisel tercihler ve geleceğe yönelik kişisel ikbal talepleri" nedeniyle partiye zarar vererek ayrıldıklarını belirterek, "Saray operasyonları CHP'yi asla yolundan döndüremeyecektir" dedi. İstifalarla CHP'nin parlamentodaki sandalye sayısı 135'e düştü.