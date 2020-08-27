  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Mehmet Ali Bulut: Uzaydan insanlığa müdahale edilecek
Gündem

Mehmet Ali Bulut: Uzaydan insanlığa müdahale edilecek

Araştırmacı yazar Mehmet Ali Bulut, katıldığı bir televizyon programında ezber bozan açıklamalar yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-08-27 22:46:00 -
Mehmet Ali Bulut: Uzaydan insanlığa müdahale edilecek

Araştırmacı yazar Mehmet Ali Bulut, yakın zamanda insanlığa uzaydan müdahale edileceğini söyledi.

Beyaz Tv’de her Çarşamba günü ekranlara gelen Her Açıdan programına katılan yazar Mehmet Ali Bulut, gök halklarının dünyaya müdahale edeceğini açıkladı.

Bulut, yaptığı açıklamada, “İnsanlığa uzaydan müdahale edilecek. Bu bizim anladığımız uzaylılar değil. Hepsi Allah’ın mülkü içinde. Allah’ın orduları vardır. İnsana gökten bir müdahale olacak. Bu bulutların içinden mi, bizim bildiğimiz ufo dediğimiz bir tanımlama ile mi gelecek? Bilmiyorum ama bu olacak. Gök halkları tarafından olacak bu” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunanistan'a kritik mesaj! Türkiye'den yeni Navtex
Gündem

Yunanistan'a kritik mesaj! Türkiye'den yeni Navtex

Türkiye yayınladığı yeni Navtex ile Doğu Akdeniz’de sondaj faaliyetleri yürüten sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in çalışma süresini 1 Eylü..
Bakan Dönmez Karadeniz'deki rezerv miktarını açıkladı
Gündem

Bakan Dönmez Karadeniz'deki rezerv miktarını açıkladı

Karadeniz'de doğalgaz bulunması ve Doğu Akdeniz'deki enerji arama çalışmaları hakkında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, çarpıc..
Halis Karataş'tan büyük rezillik! Tepki çeken görüntüler
Gündem

Halis Karataş'tan büyük rezillik! Tepki çeken görüntüler

Filmi çekilen joker Halis Karataş'ın ata şiddet uyguladığı görüntüler büyük tepki çekti.
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı