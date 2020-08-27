Mehmet Ali Bulut: Uzaydan insanlığa müdahale edilecek

Araştırmacı yazar Mehmet Ali Bulut, yakın zamanda insanlığa uzaydan müdahale edileceğini söyledi.

Beyaz Tv’de her Çarşamba günü ekranlara gelen Her Açıdan programına katılan yazar Mehmet Ali Bulut, gök halklarının dünyaya müdahale edeceğini açıkladı.

Bulut, yaptığı açıklamada, “İnsanlığa uzaydan müdahale edilecek. Bu bizim anladığımız uzaylılar değil. Hepsi Allah’ın mülkü içinde. Allah’ın orduları vardır. İnsana gökten bir müdahale olacak. Bu bulutların içinden mi, bizim bildiğimiz ufo dediğimiz bir tanımlama ile mi gelecek? Bilmiyorum ama bu olacak. Gök halkları tarafından olacak bu” ifadelerini kullandı.