İspanya'dan Galatasaray'ı sarsacak haber tez ulaşmak üzere
Galatasaray’ın rüyasını The Athletic bitirdi. Adı sık sık sarı-kırmızılı kulüple anılan Eduardo Camavinga, Real Madrid’den ayrılmak istemediğini yönetime bildirdi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Galatasaray’ın rüyasını The Athletic bitirdi. Adı sık sık sarı-kırmızılı kulüple anılan Eduardo Camavinga, Real Madrid’den ayrılmak istemediğini yönetime bildirdi.
Galatasaray’ın transfer listesinin ilk sıralarında yer alan ve sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran Eduardo Camavinga transferinde sıcak bir gelişme yaşandı. Dünyaca ünlü spor mecrası The Athletic’in paylaştığı bilgilere göre; Fransız yıldız, Real Madrid'den ayrılmayı kesinlikle düşünmüyor.
Galatasaray yönetiminin kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, İspanyol devindeki geleceğine odaklanmış durumda. Çıkan iddiaların aksine, Camavinga’nın Madrid’de mutlu olduğu ve şu aşamada takımdan ayrılmaya sıcak bakmadığı belirtildi.
Orta saha hattını dünya çapında bir isimle güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılıların, İspanyol kulübüyle olan iyi ilişkilerini kullanarak bu transferi bitirmeyi hedeflediği biliniyor ancak oyuncunun net tavrı, transferin önündeki en büyük engel olarak duruyor.
Real Madrid ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç yıldızın, kulübün planlarında da önemli bir yer tuttuğu gelen bilgiler arasında.
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