AFAD'a imam hatipli neferler! Can kurtarmaya gönüllü oldular!
Trabzon’da alanında uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimleri başarıyla tamamlayan 50 imam-hatip ile 20 Kur’an-ı Kerim Kursu öğreticisi, AFAD gönüllüsü oldu.
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Trabzon’da alanında uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimleri başarıyla tamamlayan 50 imam-hatip ile 20 Kur’an-ı Kerim Kursu öğreticisi, AFAD gönüllüsü oldu.
Afetlere hazırlıklı toplum oluşturma hedefi doğrultusunda Trabzon İl Müftülüğü personeli; temel afet bilinci, arama-kurtarma teknikleri, ilk yardım, kriz anında koordinasyon ve insani yardım faaliyetleri konularında teorik ve uygulamalı eğitimlerden geçti.
Eğitim sürecini başarıyla tamamlayan personel olası afet ve acil durumlarda etkin şekilde görev alabilecek donanıma kavuştu.
"Bir canı kurtarmayı bütün insanlığı kurtarmak" anlayışıyla hareket eden gönüllü ekip, İl Müftüsü İsmail Çiçek ile birlikte Trabzon Valisi Sayın Tahir Şahin’i makamında ziyaret ederek aldıkları eğitimler, yürütülen çalışmalar ve AFAD akreditasyon süreci hakkında bilgi verdi.
Ziyarette, afetlere hazırlık konusunda kurumlar arası iş birliğinin önemi vurgulanırken, gönüllülük esasına dayalı çalışmaların toplumun afetlere karşı direncini artırmadaki rolüne dikkat çekildi.
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