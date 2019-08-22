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Mehmet Akif Üstündağ: “Voleybol camiası adına çıtayı yüksek tutan bir ülkeyiz”

2019 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, “Voleybol camiası adına çıtayı yüksek tutan bir ülkeyiz.

22 Ağustos 2019 Perşembe 16:41
Mehmet Akif Üstündağ: “Voleybol camiası adına çıtayı yüksek tutan bir ülkeyiz”

2019 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, “Voleybol camiası adına çıtayı yüksek tutan bir ülkeyiz. Yine bu tür başarıları burada tekrar edeceğimize ve güzel bir oyun ile arzu ettiğimiz sonuca ulaşacağımıza inanıyorum” dedi.


Başkent Ankara’da 23 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan 2019 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası öncesinde Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti ve milli voleybolcu Eda Erdem Dündar düzenlenen basın toplantısında şampiyona hakkında açıklamalarda bulundu.



Üstündağ: “Voleybol camiası adına çıtayı yüksek tutan bir ülkeyiz”


Türkiye’nin her zaman için bu tür organizasyonların en iyisini yapan bir ülke olduğunu vurgulayan Mehmet Akif Üstündağ, “2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası’na ev sahipliği yapacağız. Türkiye Voleybol Federasyonu olarak her zaman en iyisini yapan bir ülke olarak turnuvanın sorunsuz bir şekilde, fair-play içerisinde, problemsiz güzel bir turnuva olmasını arzu ediyoruz. Turnuvaya katılan takımlara hoş geldiniz diyorum. 2003 Avrupa Şampiyonası’nda başkentte Polonya ile final oynayan 2019’da da voleybol camiası adına çıtayı yüksek tutan bir ülkeyiz. Yine bu tür başarıları burada tekrar edeceğimize ve güzel bir oyun ile arzu ettiğimiz sonuca ulaşacağımıza inanıyorum. Başta takımımıza ve katılan diğer takımlara başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.



Guidetti: “Hazırız ve çok heyecanlıyız”


Ankara’da olmaktan dolayı büyük bir heyecan duyduğunu dile getiren Giovanni Guidetti, “Federasyonumuzun bu muhteşem organizasyona ev sahipliği yaptığı için çok mutluyuz. Hazırız ve çok heyecanlıyız. Bir an önce turnuvanın başlamasını istiyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Ankara’daki seyircilerimiz ile birlikte bir bütün olarak oynayacağımız için çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.



Dündar: “Yunanistan maçı ile birlikte iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz”


Kaptan Eda Erdem Dündar da şampiyonaya ilişkin şunları söyledi:


“Çok güzel bir organizasyon ile karşınızdayız. Takım olarak çok heyecanlıyız. Oynayacağımız Avrupa Şampiyonası’nda kadrodaki herkes bu şansa nail olacak. Çok keyifli maçlar çıkaracağımıza inanıyoruz. Bir an önce başlamak istiyoruz. Organizasyon çok güzel gidiyor. İdmanlarımızı da çok iyi şekilde tamamladık ve turnuvaya hazırız. Yunanistan maçı ile birlikte iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Sonrasında hedefimiz grubu birinci bitirmek.”


Basın toplantısında, 2019 CEV Kadınlar Avrupa Kupası da sergilendi.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 16:41
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