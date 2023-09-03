Mehmet Akif Üstündağ sapkın evladıyla gurur duyuyormuş!
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Ebrar Karkurt'a destek veren bir açıklamada daha bulundu.
Kadın kadına ilişkileri "aşk" adıyla kamuoyuna pazarlanan Ebrar Karakurt, küçük aklıyla açıktan ecdadımıza da hakaret etmeye başladı.
Neresinden tutsan millikle alakası olmayan işlerin kahramanı Ebrar Karakurt'u kullanan küresel LGBT lobisi ve ona bağlı medya kuruluşlarının desteklediği sapkınlığa, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Ben evlatlarımla gurur duyuyorum. Karakter böyle olur" diyerek sahip çıktı.
İşte Üstündağ'ın gurur duyduğu Ebrar Karakurt ve sapkın hayatı:
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